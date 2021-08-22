Трихолог рассказала, как быстро восстановить волосы после летнего солнца

Совет № 1

Первый и главный совет — запастись достаточным количеством питательных и восстанавливающих масок и кондиционеров для волос. По словам медика, очень важно, чтобы в их составе был так называемый «протеиновый» коктейль. Он поможет быстро восстановить структуру волоса, который, как известно, на 80% состоит из кератина — белка, обладающего механической прочностью. Пользоваться ими необходимо на постоянной основе.

Совет № 2

Тем женщинам, кто прибегает к регулярным окрашиваниям, Юлия Галлямова посоветовала сделать эту процедуру непосредственно перед отпуском. Так, содержащиеся в профессиональных средствах вещества помогут предотвратить пересушивание и выгорание волос.

«Также возьмите с собой в поездку солнцезащитные спреи для волос. Их сейчас достаточное количество, и они на самом деле работают. Особенно, это касается девушек с тонкими, вьющимися, пористыми и пушистыми волосами», — отметила эксперт.

Совет № 3

Тем, кто уже вернулся из поездки, трихолог советует регулярно делать «баню с экспозицией» для того, чтобы восполнить структуру волос и вернуть первоначальный блеск.

«Что это значит? Вы наносите маску по всей длине волос, надеваете полиэтиленовую шапочку и поверх обматываете полотенцем. Такую „баню“ нужно использовать в течение 15-30 минут, один-два раза в неделю», — рассказала медик.

А также добавила: если кто-то не готов бежать за маской для волос в магазин, ту же самую процедуру можно проделать с полюбившимся бальзамом.

Совет № 4

Тем особам, кто непрочь поэкспериментировать с народными рецептами, а также любительницам экологически чистой косметики, Юлия Галлямова посоветовать добавлять в маски и бальзамы масла. В частности, масло макадамия, жожоба или даже оливковое. Кроме того, применять их можно и чистом виде с последующим смыванием.

«Подогрейте масло до 40 градусов на водяной бане, нанесите на всю длину волос, наденьте полиэтиленовую шапочку и обмотайте полотенцем. Это тоже восполнит влагу в волосах, вернет блеск, но и в то же время не утяжелит ваши волосы», — заявила медик.