ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, какие красотки претендуют в этом году на титулы Мисс Эстония и Королева красоты Эстонии
Выбор финалистов конкурсов Королева красоты Эстонии 2021 и Мисс Эстония 2021 прошел напряженно, но недостатка в веселья точно не было.
Выбор финалистов конкурсов Королева красоты Эстонии 2021 и Мисс Эстония 2021 прошел напряженно, но недостатка в веселья точно не было.
В завершении длинных и упорных тренировок и подготовки, девушки проводили время в спа и расслаблялись. В программе была аэробика, которая чудным образом снимет стресс.
Смотрите, кого выбрали в нашей красочной галерее!