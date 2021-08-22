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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, какие красотки претендуют в этом году на титулы Мисс Эстония и Королева красоты Эстонии

Выбор финалистов конкурсов Королева красоты Эстонии 2021 и Мисс Эстония 2021 прошел напряженно, но недостатка в веселья точно не было. 

В завершении длинных и упорных тренировок и подготовки, девушки проводили время в спа и расслаблялись. В программе была аэробика, которая чудным образом снимет стресс.

Смотрите, кого выбрали в нашей красочной галерее!

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