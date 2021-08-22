Пластика, уколы красоты или фейсбилдинг? В чем заключается секрет молодости 74-летней Софии Ротару

Ротару предпочитает не делиться с публикой своими бьюти-тайнами, лишь отмечает, что старается вести здоровый образ жизни. Но так ли это на самом деле? Мы попытались узнать у специалистов.

Данила Лупин, пластический хирург:

«У Софии Ротару хорошее состояние кожи. Скорее всего, она делает уходовые процедуры у косметолога и вводит инъекции с гиалуроновой кислотой, а также пептидные комплексы и ботокс.

Если сравнивать фотографии певицы многолетней давности, то на себя обращает внимание положение бровей: их боковые хвостики ранее располагались намного ниже, теперь же они стали вразлет.

Из этого могу сделать вывод, что Ротару могла сделать височный темпоральный лифтинг. Считаю, что в определенном возрасте артистка обращалась к пластическим хирургам за круговой подтяжкой лица, которую ей, к слову, провели великолепно. У нее отлично сохраняется четский овал лица. Это все заслуги и пластического хирурга, и косметолога».

Роман Бессонов, косметолог:

«У меня есть такие пациенты, которых я обслуживаю более 15 лет. Они отмечают то, что с возрастом становятся все интереснее и даже лучше выглядят, чем в молодости.

Залог успеха — это постоянное сотрудничество с косметологом. То же самое могу сказать о Софии Ротару.

Певица наверняка делала биоревитализацию, колола филлеры, ботокс, прибегала к нитевому омоложению».

Алесь Улищенко, врач-остеопат, специалист по фейспластике:

«Секрет вечной молодости Софии Ротару заключается не только в постоянном уходе. Певице повезло, ведь у нее отличные природные задатки — хорошо развитые крупные кости черепа (особенно верхняя и нижняя челюсть), правильный прикус, мышечный тип старения, отсутствие лишнего веса, правильное положение языка (на верхнем небе), хорошая осанка.

Все это залог того, что лицо будет хорошо «держаться» в старости. А что делать всем нам, чтобы стареть красиво?