Темные круги под глазами: все о причинах, способах борьбы и чудесах маскировки

А вот от красного вина и кофе всем желающим избавиться от темных кругов лучше отказаться. Вышеупомянутый дерматолог Деннис Гросс считает, что эти лишения помогут уменьшить синяки под глазами. Заменить эти напитки можно простой водой: ее недостаточное потребление приводит к обезвоживанию организма, а значит, и к темным кругам под глазами, и придает желтоватый оттенок коже в целом.

Другие способы борьбы с темными кругами

1. Хороший сон

Недостаток сна сам по себе не вызывает темные круги под глазами, лишь подчеркивает их наличие. Специалисты рекомендуют спать от 7 до 9 часов в сутки — этого времени обычно достаточно, чтобы проснуться отдохнувшим, со здоровым цветом лица и оставаться бодрым в течение всего дня.

Кстати, сон на спине со слегка приподнятой головой сведет к минимуму вероятность появления отеков. Еще один способ улучшить качество сна — настроить ночной режим на телефоне в течение всего дня. Доказано, что излучение синего цвета нарушает естественный цикл сна.

2. Здоровый образ жизни

Курение — губительная для здоровья привычка. Влияет она и на образование темных кругов под глазами. По этой причине хирург-окулист и косметолог-эстетист Мариам Замани советует как можно скорее отказаться от табакокурения.

Делайте все возможное, чтобы бросить курить. Исследования показали, что курение и вдыхание вторичного табачного дыма усугубляют проблему темных кругов под глазами так же, как избыточный вес, высокий уровень холестерина и триглицеридов (один из основных источников энергии для клеток организма. — Прим. ред.). Две последние проблемы можно решить с помощью корректировки питания, лекарств и физических упражнений,

— рассуждает Замани.

3. Солнцезащитные средства

Чтобы избежать возникновения гиперпигментации в зоне под глазами, необходимо ежедневно пользоваться кремами с SPF-фильтром. Чтобы уменьшить воздействие солнечных лучей на кожу, перед выходом на улицу следует наносить солнцезащитные средства широкого спектра до линии роста ресниц, а для дополнительной защиты носить еще и солнцезащитные очки. Чтобы дополнительно замаскировать уже появившиеся темные круги под глазами, используйте консилер с SPF 30.

4. Используйте лед

Лед — лучший помощник в борьбе с темными кругами под глазами. Кубиками со льдом или специальными криошариками, которые следует хранить в морозильной камере, лучше протирать кожу с самого утра. Они помогут не только осветлить синяки под глазами, но и снимут утренний отек с лица, а также подарят коже заряд свежести и бодрости.

5. Пересмотрите свой уход за кожей

Существует большое количество косметических средств, которые помогают справиться с темными кругами под глазами. Ищите в их составе кофеин, гиалуроновую кислоту, трипептиды и керамиды — эти ингредиенты помогают удерживать влагу в коже.

По мнению специалистов, в борьбе с синяками под глазами также хорошо помогает полезный "коктейль" из витамина C и гиалуроновой кислоты.