Темные круги под глазами: все о причинах, способах борьбы и чудесах маскировки

Причины появления
Считается, что темные круги под глазами являются прямым следствием сильного стресса, плохого питания и истощения организма. Несмотря на это распространенное мнение, специалисты отрицают, что именно усталость является одной из главных причин появления синяков под глазами.
На самом деле чаще всего темные круги возникают из-за гиперпигментации. Спровоцировать ее проявление могут как внешние факторы, такие как длительное пребывание на солнце, курение и плохой сон, так и генетика.
Люди азиатского и африканского типов больше предрасположены к гиперпигментации под глазами, потому что их общей генетической чертой является тонкая кожа нижних век. Из-за этой особенности вены лучше просвечиваются, окрашивая кожу под глазами в темный цвет,
— говорит хирург-окулист и косметолог-эстетист Мариам Замани.
Спровоцировать появление темных кругов также могут сезонные аллергии и заложенность носа — они способствуют нарушению кровообращения, что приводит к расширению вен в области под глазами.
В процессе расширения вены под глазами становятся больше и темнее. Причиной появления темных кругов под глазами также может стать потеря жира и коллагена, что естественным образом происходит с возрастом. Их нехватка часто приводит к истончению кожи и впалости в области под глазами, что только подчеркивает усталый вид,
— рассуждает дерматолог Деннис Гросс.
В современном цифровом мире мы проводим много времени, уставившись в экраны наших гаджетов, что тоже наносит серьезный вред глазам. Чем больше времени мы на это тратим, тем сильнее напрягаем органы зрения. Как следствие — увеличиваются мелкие кровеносные сосуды, создавая вокруг глаз те самые злосчастные тени.
Как видите, причин для возникновения синяков под глазами существует великое множество. Для выяснения причин, приведших к ним в конкретно вашем случае, специалисты рекомендуют провести простой тест.
Защипните кожу вокруг глаз пальцами и чуть оттяните ее. Если она останется темной, то, вероятнее всего, у вас проблема с пигментом. Если же кожа изменит цвет, то причина наверняка в расширенных венах,
— рекомендует дерматолог Деннис Гросс.
Что есть, чтобы избавиться от темных кругов
Специалисты убеждены, что первым шагом в борьбе с темными кругами под глазами должен быть тщательный анализ вашей диеты.
Хотя и нет специальной диеты для избавления от темных кругов, рацион, состоящий из свежих фруктов, овощей, цельных злаков, постного белка и полезных жиров, может заметно улучить состояние вашей кожи — в том числе и в области вокруг глаз,
— убеждена основательница косметологической компании и радиоведущая Пола Бегун.
Считается, что ряд продуктов может помочь в борьбе с темными кругами или не допустить усугубления проблемы. К таким продуктам относятся помидоры, содержащие антиоксидант под названием ликопин, — он улучшает кровообращение и защищает кровеносные сосуды. С той же целью в рацион также можно добавить чернику, арбуз, апельсины и свеклу.