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Темные круги под глазами: все о причинах, способах борьбы и чудесах маскировки

Мешки под глазами. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Если спросить любого специалиста по уходу за лицом о самых частых проблемах, с которыми к ним обычно приходят клиенты, то темные круги под глазами наверняка окажутся на вершине этого списка. Принято считать, что синяки в этой области являются последствием бессонных ночей или стресса на работе, однако на самом деле все не так просто, пишет Сплетник.

Причины появления

Считается, что темные круги под глазами являются прямым следствием сильного стресса, плохого питания и истощения организма. Несмотря на это распространенное мнение, специалисты отрицают, что именно усталость является одной из главных причин появления синяков под глазами.

На самом деле чаще всего темные круги возникают из-за гиперпигментации. Спровоцировать ее проявление могут как внешние факторы, такие как длительное пребывание на солнце, курение и плохой сон, так и генетика.

Люди азиатского и африканского типов больше предрасположены к гиперпигментации под глазами, потому что их общей генетической чертой является тонкая кожа нижних век. Из-за этой особенности вены лучше просвечиваются, окрашивая кожу под глазами в темный цвет,

— говорит хирург-окулист и косметолог-эстетист Мариам Замани.

Спровоцировать появление темных кругов также могут сезонные аллергии и заложенность носа — они способствуют нарушению кровообращения, что приводит к расширению вен в области под глазами.

В процессе расширения вены под глазами становятся больше и темнее. Причиной появления темных кругов под глазами также может стать потеря жира и коллагена, что естественным образом происходит с возрастом. Их нехватка часто приводит к истончению кожи и впалости в области под глазами, что только подчеркивает усталый вид,

— рассуждает дерматолог Деннис Гросс.

В современном цифровом мире мы проводим много времени, уставившись в экраны наших гаджетов, что тоже наносит серьезный вред глазам. Чем больше времени мы на это тратим, тем сильнее напрягаем органы зрения. Как следствие — увеличиваются мелкие кровеносные сосуды, создавая вокруг глаз те самые злосчастные тени.

Как видите, причин для возникновения синяков под глазами существует великое множество. Для выяснения причин, приведших к ним в конкретно вашем случае, специалисты рекомендуют провести простой тест.

Защипните кожу вокруг глаз пальцами и чуть оттяните ее. Если она останется темной, то, вероятнее всего, у вас проблема с пигментом. Если же кожа изменит цвет, то причина наверняка в расширенных венах,

— рекомендует дерматолог Деннис Гросс.

Что есть, чтобы избавиться от темных кругов

Специалисты убеждены, что первым шагом в борьбе с темными кругами под глазами должен быть тщательный анализ вашей диеты.

Хотя и нет специальной диеты для избавления от темных кругов, рацион, состоящий из свежих фруктов, овощей, цельных злаков, постного белка и полезных жиров, может заметно улучить состояние вашей кожи — в том числе и в области вокруг глаз,

— убеждена основательница косметологической компании и радиоведущая Пола Бегун.

Считается, что ряд продуктов может помочь в борьбе с темными кругами или не допустить усугубления проблемы. К таким продуктам относятся помидоры, содержащие антиоксидант под названием ликопин, — он улучшает кровообращение и защищает кровеносные сосуды. С той же целью в рацион также можно добавить чернику, арбуз, апельсины и свеклу.

А вот от красного вина и кофе всем желающим избавиться от темных кругов лучше отказаться. Вышеупомянутый дерматолог Деннис Гросс считает, что эти лишения помогут уменьшить синяки под глазами. Заменить эти напитки можно простой водой: ее недостаточное потребление приводит к обезвоживанию организма, а значит, и к темным кругам под глазами, и придает желтоватый оттенок коже в целом.

Другие способы борьбы с темными кругами

1. Хороший сон

Недостаток сна сам по себе не вызывает темные круги под глазами, лишь подчеркивает их наличие. Специалисты рекомендуют спать от 7 до 9 часов в сутки — этого времени обычно достаточно, чтобы проснуться отдохнувшим, со здоровым цветом лица и оставаться бодрым в течение всего дня.

Кстати, сон на спине со слегка приподнятой головой сведет к минимуму вероятность появления отеков. Еще один способ улучшить качество сна — настроить ночной режим на телефоне в течение всего дня. Доказано, что излучение синего цвета нарушает естественный цикл сна.

2. Здоровый образ жизни

Курение — губительная для здоровья привычка. Влияет она и на образование темных кругов под глазами. По этой причине хирург-окулист и косметолог-эстетист Мариам Замани советует как можно скорее отказаться от табакокурения.

Делайте все возможное, чтобы бросить курить. Исследования показали, что курение и вдыхание вторичного табачного дыма усугубляют проблему темных кругов под глазами так же, как избыточный вес, высокий уровень холестерина и триглицеридов (один из основных источников энергии для клеток организма. — Прим. ред.). Две последние проблемы можно решить с помощью корректировки питания, лекарств и физических упражнений,

— рассуждает Замани.

3. Солнцезащитные средства

Чтобы избежать возникновения гиперпигментации в зоне под глазами, необходимо ежедневно пользоваться кремами с SPF-фильтром. Чтобы уменьшить воздействие солнечных лучей на кожу, перед выходом на улицу следует наносить солнцезащитные средства широкого спектра до линии роста ресниц, а для дополнительной защиты носить еще и солнцезащитные очки. Чтобы дополнительно замаскировать уже появившиеся темные круги под глазами, используйте консилер с SPF 30.

4. Используйте лед

Лед — лучший помощник в борьбе с темными кругами под глазами. Кубиками со льдом или специальными криошариками, которые следует хранить в морозильной камере, лучше протирать кожу с самого утра. Они помогут не только осветлить синяки под глазами, но и снимут утренний отек с лица, а также подарят коже заряд свежести и бодрости.

5. Пересмотрите свой уход за кожей

Существует большое количество косметических средств, которые помогают справиться с темными кругами под глазами. Ищите в их составе кофеин, гиалуроновую кислоту, трипептиды и керамиды — эти ингредиенты помогают удерживать влагу в коже.

По мнению специалистов, в борьбе с синяками под глазами также хорошо помогает полезный "коктейль" из витамина C и гиалуроновой кислоты.

Витамин C способствует выработке коллагена, а гиалуроновая кислота наполняет кожу, уменьшая ее прозрачность,

— объясняет врач-дерматолог Деннис Гросс.

6. Чудеса маскировки

Избавление от темных кругов под глазами — процесс долгий. К счастью, хитрые мейкап-трюки помогают грамотно маскировать синяки до того момента, пока они естественным образом не покинут лицо. В ход здесь идут консилер нужного оттенка и знания об элементарной цветокоррекции.

Для нейтрализации синего и серых цветов больше подойдет консилер теплого персикового оттенка, а вот розово-красные тона лучше маскируются желтоватой основой. Нанесение правильного тона едва заметной вуалью лучше скорректирует темные круги под глазами, чем если вы будете пытаться полностью перекрыть их тональным средством,

— советует известный звездный визажист Клэр Малледи.

Замаскировать темные круги также поможет хайлайтер. Нанесите его во внутренний уголок глаза и пройдитесь легкой пудрой в области под глазами. Этот хитрый трюк со светоотражающими частицами сработает на ура!

Косметологические процедуры

1. Химический пилинг

Тем, чьи синяки под глазами являются следствием гиперпигментации, может помочь химический пилинг. Для решения этой проблемы не подойдут жесткие и глубокие пилинги из-за слишком тонкой кожи в области вокруг глаз. В противном случае на месте темных кругов может усугубиться пигментация или даже остаться рубцы. Однако курс легких пилингов с молочной, миндальной или гликолевой кислотой может со временем решить проблему темных кругов под глазами.

2. Лазерное лечение

Гиперпигментацию на коже также можно убрать с помощью лазерных процедур. Существуют специальные типы лазеров, подходящих для использования в чувствительной зоне вокруг глаз. Однако из-за риска нанести травму самому глазу курс лазеров должен проводить только опытный практикующий врач.

3. Микронидлинг

Микронидлинг — это аппаратная процедура, направленная на обновление клеток и активацию их потенциала. Ее принцип заключается в нанесении на кожу множественных проколов тончайшими иглами и внесении в верхние слои эпидермиса полезных ингредиентов. Крошечные проколы побуждают клетки кожи к процессу естественного восстановления, тем самым способствуя и осветлению темных кругов.

Специалисты советуют сочетать эту процедуру с курсом химического пилинга — микроиглы усилят проникновение в кожу, а, следовательно, и активность пилинга. Однако восстановительный период после микронидлинга может затянуться на несколько дней: из-за очень тонкой кожи вокруг глаз на этом месте могут появиться покраснения и отеки. С дискомфортом в эти дни специалисты рекомендуют бороться с помощью успокаивающего кожу крема.

4. Коррекция носослезной борозды

Для избавления от темных кругов под глазами могут применяться и инновационные инъекционные методики. Часто синяки образуются из-за потери объема мягких тканей в области носослезной борозды. Восполнить эту потерю можно с помощью инъекций филлеров на основе гиалуроновой кислоты — это довольно популярный и эффективный на сегодняшний день метод борьбы с темными кругами и мешками под глазами нехирургическим способом.

Для решения этой проблемы уже упомянутая выше доктор Замани также рекомендует прибегать к инъекциям обогащенной тромбоцитами плазмы, которые также помогают уменьшить вероятность появления темных кругов. Во время этих процедур основным материалом служит плазма, выделенная из крови самого пациента.


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