По расписанию: что нужно знать о системном уходе за волосами

Ваши волосы взрослеют вместе с вами

Старение — это не только переход из мира детства в мир зрелости, но и «удивительное» появление седых волос на голове. В зависимости от возраста локоны ведут себя по-разному. В детстве они часто путаются, потому что имеют тонкую структуру. В подростковом возрасте и юношестве меняют свой вид: становятся гуще, но вместе с тем начинают быстрее салиться и пачкаться, что происходит из-за выработки большего количества секреторного вещества в организме.

В зрелом возрасте сами волокна волос снова истончаются, натуральная секреция и вырабатываемые естественным путем масла в организме человека уменьшаются, пряди замедляют свой рост и постепенно выпадают.

Каждому свое

Различные участки волос требуют разного ухода.

Не существует универсальной, подходящей всем процедуры. Подобно тому, как мы выделяем отдельные зоны лица, за которыми требуется различный уход в зависимости от жирности и чувствительности кожи (от жирных Т-зон до склонных к акне областей и нежной кожи под глазами), также существуют похожие участки волос, которым нужен индивидуальный подход.

Естественно, что чем длиннее волосы, тем больше зон, требующих внимания: у корня они, как правило, находятся в оптимальном состоянии и требуют менее интенсивного ухода и защиты от повреждений, длинные пряди — это уже серьезная работа, ну а кончики — практически «головная боль».

Строго по порядку

Порядок ваших процедур имеет значение, так как последовательность применения средств может повлиять на эффективность ухода в целом. Системный подход в нанесении косметических и лечебных продуктов может как раскрыть все их преимущества, так и продемонстрировать их бесполезность, в зависимости от правильности процедурных комбинаций.

Мы советуем запомнить единственно верную схему.

Все должно начинаться с процедуры очищения.

Не секрет, что именно для этого и предназначены шампуни, которые удаляют не только загрязнения, но и излишки жира, а также способствуют обновлению поверхности волосяных волокон. Это позволяет впоследствии кондиционеру беспрепятственно сглаживать поверхность волоса и, по возможности, увлажнять и смягчать его, пишет портал MarieClaire.

Даже с помощью яичной маски для волос, сделанной в домашних условиях, можно придать волосам нужный блеск и увлажнение. ФОТО: Shutterstock

Шаг второй: питательные процедуры

После мытья головы можно прибегнуть и специальным процедурам, чтобы добиться какого-то дополнительного эффекта. Это может быть что угодно: от использования шелковистой сыворотки на сухих концах до ночных масок для глубокого питания.



Если же возможности полноценно позаботиться о локонах нет, то на вооружение стоит взять такие средства, как сухой шампунь или солевой спрей (они могут творить чудеса, делая волосы свежими и послушными). Однако стоит помнить, что не стоит ими злоупотреблять, и, если вы видите аллергическую реакцию, так как они забивают поры головы и сушат сам локон, то стоит на время от них отказаться, устроив перерыв.

Помните о коже головы

В конце концов, кожа головы — это прежде всего кожа, и, как и на лице, она требует тщательного и последовательного ухода. Особенно если вы живете в густо населенном городе или пригороде, где много загрязнений, пыль накапливается в волосах. Со временем эти загрязнители и токсины мигрируют вниз — к коже — и оседают там плотным слоем. Так что следовать моде на редкое мытье головы — плохая идея.

Раз в два-три дня обязательно нужно проводить водные процедуры.

Особенно, если вы склонны к перхоти. Перхоть означает, что у вас разросся дрожжевой грибок, вызванный скоплением жира и отмерших клеток. Регулярное мытье и поиск отличного скраба для кожи головы может помочь сохранить чистоту и бережно отшелушить всю лишнее.

Осторожно: окрашено

Окрашенные волосы требуют особенного ухода. И никакие компромиссы здесь не уместны. Красители, даже самого последнего поколения, достаточно агрессивны. При окрашивании они начинают атаковать белок волоса. А именно белковые структуры делают волосы гибкими, сильными и эластичными.

Помимо этой очевидной опасности, проблема с окрашенными волосами состоит в том, что они более уязвимы в плане потери цвета, поскольку молекулы красителя легче «улетучиваются» из этих пористых, ослабленных прядей. Вот почему при смене цвета обязательно должна меняться и схема ухода: в нее необходимо включить восстанавливающие средства и продукты для поддержания тона.

Играй, гормон