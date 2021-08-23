Бригитте Сюзанне Хунт показала самую дорогую вещь в своем гардеробе

В Instagram Бригитте ответила на вопросы подписчиков, где у нее также спросили, какой самый дорогой предмет одежды в ее гардеробе. «Вероятно, платье Balmini, а затем сумка Yves Saint Laurent», – сказала она, отметив, что на самом деле она не покупает очень дорогие вещи, потому что деньги будут потеряны. «Меня вообще не интересует одежда. Мне всегда больше нравился макияж».