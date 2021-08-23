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Бригитте Сюзанне Хунт показала самую дорогую вещь в своем гардеробе

Бригитте Сюзанне Хунт. ФОТО: Remo Tõnismäe

Бригитте Сюзанне Хунт сообщила в Instagram, что на самом деле не тратит много денег на одежду, но одно платье в ее шкафу все же дороже остальных.

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В Instagram Бригитте ответила на вопросы подписчиков, где у нее также спросили, какой самый дорогой предмет одежды в ее гардеробе. «Вероятно, платье Balmini, а затем сумка Yves Saint Laurent», – сказала она, отметив, что на самом деле она не покупает очень дорогие вещи, потому что деньги будут потеряны. «Меня вообще не интересует одежда. Мне всегда больше нравился макияж».

В этом платье французского модного дома Balmain она была в июле во время гастрольного тура «Nuta või naera!». На страницах разных интернет-магазинов платье предлагается по цене от 700 до 1200 евро.

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