Первый раз в детский сад: пять шагов к адаптации

Вам тоже тревожно, страшно, до слез жалко впервые остающегося без вас малыша. В психологии для этого вполне естественного состояния есть специальный термин — «сепарационная тревога», то есть страх разлуки с самым близким существом.
Если вашему ребенку предстоит впервые пойти в садик и он начал беспокоиться по этому поводу, можно предпринять шаги, которые помогут снизить градус тревожности у малыша — а значит, и у вас.
1. Познакомьтесь с садиком заранее
Неизвестность пугает, но, если ребенок будет представлять себе, как выглядит его детский сад, его группа, его воспитательница, ему станет немного легче — и будущее будет видеться ему более определенным и менее страшным. Поэтому постарайтесь заранее познакомить ребенка с местом, где ему предстоит проводить много времени, и людьми, с которыми он там будет общаться. Конечно, в период пандемии это не так просто, но вдруг получится. Хорошо в этом смысле работает посещение развивающих групп в том же детском саду, куда пойдет ребенок.
Можно заранее обговорить с ребенком маршрут, по которому вы будете ходить в детский сад, и «опробовать» его, чтобы он наглядно представил себе, как все будет в первый день. Можно каждый день гулять возле детского сада, чтобы ребенок видел, как дети гуляют и играют.
Хорошо также показать ребенку, как родители вечером забирают детей из сада.
Можно обсудить, что ребенок наденет в детский сад, что возьмет с собой — и отправиться вместе за покупками. Словом, все, что может пролить свет на его жизнь в детском саду, поможет и снизить уровень тревоги у ребенка.
2. Расскажите, что будет происходить
Как можно более подробно расскажите ребенку о том, что его ожидает в детском саду, о режиме дня, занятиях, прогулках, друзьях и так далее. Детям очень важна определенность, наличие плана, расписание жизни. Даже если вы не знаете всего, расскажите хотя бы о том, что знаете точно.
Поскольку дети во многом смотрят на мир сквозь призму родительских эмоций, когда родители в стрессе, дети тоже испытывают стресс. Поэтому, прежде, чем помочь ребенку справиться с сепарационной тревогой, постарайтесь разобраться с ней сами и не транслировать ребенку свои страхи.
4. Не поддавайтесь тревоге
Когда адаптация к садику уже начнется, не поддавайтесь своей тервоге и нежеланию ребенка расставаться с вами. Первый день в саду может пройти более-менее нормально, с настоящим валом сепарационной тревоги вы столкнетесь на второй, третий, четвертый день и далее. Вот тогда будет по-настоящему трудно — и к этому надо быть готовой. Но если вы, не выдержав слез и истерик, оставите ребенка дома в какой-то из этих дней, скорее всего, дальше будет еще труднее.