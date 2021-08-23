Первый раз в детский сад: пять шагов к адаптации

Вам тоже тревожно, страшно, до слез жалко впервые остающегося без вас малыша. В психологии для этого вполне естественного состояния есть специальный термин — «сепарационная тревога», то есть страх разлуки с самым близким существом.

Если вашему ребенку предстоит впервые пойти в садик и он начал беспокоиться по этому поводу, можно предпринять шаги, которые помогут снизить градус тревожности у малыша — а значит, и у вас.

1. Познакомьтесь с садиком заранее

Неизвестность пугает, но, если ребенок будет представлять себе, как выглядит его детский сад, его группа, его воспитательница, ему станет немного легче — и будущее будет видеться ему более определенным и менее страшным. Поэтому постарайтесь заранее познакомить ребенка с местом, где ему предстоит проводить много времени, и людьми, с которыми он там будет общаться. Конечно, в период пандемии это не так просто, но вдруг получится. Хорошо в этом смысле работает посещение развивающих групп в том же детском саду, куда пойдет ребенок.

Можно заранее обговорить с ребенком маршрут, по которому вы будете ходить в детский сад, и «опробовать» его, чтобы он наглядно представил себе, как все будет в первый день. Можно каждый день гулять возле детского сада, чтобы ребенок видел, как дети гуляют и играют.

Хорошо также показать ребенку, как родители вечером забирают детей из сада.

Можно обсудить, что ребенок наденет в детский сад, что возьмет с собой — и отправиться вместе за покупками. Словом, все, что может пролить свет на его жизнь в детском саду, поможет и снизить уровень тревоги у ребенка.

2. Расскажите, что будет происходить

Как можно более подробно расскажите ребенку о том, что его ожидает в детском саду, о режиме дня, занятиях, прогулках, друзьях и так далее. Детям очень важна определенность, наличие плана, расписание жизни. Даже если вы не знаете всего, расскажите хотя бы о том, что знаете точно.

3. Следите за собой

Поскольку дети во многом смотрят на мир сквозь призму родительских эмоций, когда родители в стрессе, дети тоже испытывают стресс. Поэтому, прежде, чем помочь ребенку справиться с сепарационной тревогой, постарайтесь разобраться с ней сами и не транслировать ребенку свои страхи.

4. Не поддавайтесь тревоге