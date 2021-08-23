Шесть ошибок в примерочной, которые совершает каждая девушка

Стилист Карина Росс рассказала, какие оплошности чаще всего происходят в магазинах одежды. Берите на заметку, чтобы совершать только обдуманные покупки!

Ошибка 1: Приходить в магазин в неподходящем белье

Первое, что нужно помнить, отправляясь в магазин одежды — надеть правильное бельё. На шопинг лучше выбирать универсальный бюстгальтер нейтрального цвета и без лямочек. Зачем? Неправильно подобранное бельё будет портить всю картину. Конечно, если вы планируете купить брюки или юбку, то бельё не будет играть никакой роли, а вот если ваша цель — блуза, рубашка или платье, то позаботитесь о правильном бюсте ещё до похода в магазин.

Ошибка 2: Брать в примерочную только один размер

Всегда берите с собой вещь вашего размера и по возможности на один размер больше и меньше. Иногда даже пара сантиметров может оказаться значительной. Размер — понятие относительное. Например, от одного производителя платье 38 размера сядет идеально, а от другого будет заметно велико. Это связано в первую очередь с тем, что у каждой фабрики своя размерная сетка, которая не всегда соответствует общепринятым стандартам. Поэтому не поленитесь взять с собой в примерочную несколько размеров.

Ошибка 3: Оценивать вещь, не выходя из примерочной

Надев новую вещь, не забудьте выйти из примерочной и посмотреть на себя в другом зеркале. Очень важно подойти к большому зеркалу, отойти на 1,5-2 метра, чтобы оценить общую картинку. Так вы сможете посмотреть на себя со стороны и получить мнение консультанта.

Иногда бывает так, что подолгу не можешь определиться с выбором, а проходящая мимо девушка с восторгом смотрит на платье, в котором вы стоите, и бежит к консультанту с вопросом: «где я могу посмотреть такое же?». Тот факт, что платье уже понравилось как минимум незнакомому человеку, может быть сигналом. Возможно, на нем и стоит остановить свой выбор.

Ошибка 4: Не сделать селфи в зеркале

Самый проверенный способ посмотреть на вещь со стороны — сфотографировать себя в зеркало или снять видео и попросить подругу оценить образ. Лучше фотографировать вещь с разных ракурсов. Благодаря этому вы сможете увидеть, вдруг выбранный предмет одежды подчеркивает какие-то недостатки фигуры, а бонусом — получить совет подруги.

Ошибка 5: Забыть проверить вещь на удобство и комфорт

Когда мы стоим, вещи могут смотреться идеально. Но стоит начать двигаться, как вещь сковывает движения и в ней сразу же становится некомфортно. Попробуйте присесть на стул в примерочной, нагнуться или попробовать завязать шнурок.

Ошибка 6: Оценивать не одежду, а свое лицо

Наверняка вы замечали, что в примерочной взгляд оценивает новую вещь буквально несколько минут, а затем мы плавно переключаемся на своё лицо. Под неправильным освещением становятся заметными все несуществующие и существующие проблемы: кривые брови, прыщик на лбу, синяки под глазами. Настроение начинает падать, а вещь, которая ещё несколько минут назад казалась красивой, остаётся без внимания. Постарайтесь не совершать эту ошибку в примерочной. Оценивайте пристально только наряд, который хотите приобрести и то, как он сидит, а не свою внешность под нелучшим светом. Недостатки есть у каждого, кожа не может быть всегда идеальной, а тем более при недостаточном или слишком ярком освещении.