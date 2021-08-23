Эксперт рассказал, какие мифы о целлюлите мешают от него избавиться

Наличие целлюлита не зависит от возраста. В группу риска входят девушки, которые не следят за питанием, курят и мало двигаются. Также это не связано с весом. Он может возникнуть у экстремально худых женщин и даже у спортсменок и моделей. Следовательно, он не исчезнет, если похудеть. Кроме того, на наличие целлюлита не влияет и количество выпиваемой жидкости. Если создать организму дефицит воды, проблема не исчезнет. А вот чистая вода поможет улучшить циркуляцию крови и лимфы, из-за чего он станет менее заметным.