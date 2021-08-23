Эксперт рассказал, какие мифы о целлюлите мешают от него избавиться
Косметолог и массажист рассказал СМИ, какие заблуждения о целлюлите мешают россиянкам в борьбе с «апельсиновой коркой» на коже.
Косметолог и массажист рассказал СМИ, какие заблуждения о целлюлите мешают россиянкам в борьбе с «апельсиновой коркой» на коже.
«Проблема целлюлита – одна из самых распространенных. Практически каждая женщина когда-либо сидела на диете, беспрерывно тренировалась, скупала кремы и обертывания, чтобы избавиться от него», – заявил Владимир Яременко.
Эксперт предупредил, что окончательно избавиться от целлюлита практически невозможно. Это не заболевание. Некоторые специалисты называют его «липосклероз», однако по сути это нормальный вторичный половой признак, связанный с большим количеством гормона эстрогена в женском организме.
Наличие целлюлита не зависит от возраста. В группу риска входят девушки, которые не следят за питанием, курят и мало двигаются. Также это не связано с весом. Он может возникнуть у экстремально худых женщин и даже у спортсменок и моделей. Следовательно, он не исчезнет, если похудеть. Кроме того, на наличие целлюлита не влияет и количество выпиваемой жидкости. Если создать организму дефицит воды, проблема не исчезнет. А вот чистая вода поможет улучшить циркуляцию крови и лимфы, из-за чего он станет менее заметным.
Реальных способов предотвратить появление «апельсиновой корки» на коже нет. Специальные кремы и обертывания могут повысить упругость кожи, но избавить от самих бугорков – нет.
Эксперт подчеркнул, что избавиться от целлюлита полностью невозможно, однако вполне реально сделать его менее заметным. В этом помогут здоровый образ жизни, двигательная активность, правильное питание и уход за кожей, передает Fedpress.ru.