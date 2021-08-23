Признаки хламидиоза, опасность и лечение: мнение эксперта

Какие признаки хламидиоза у женщин и мужчин, чем он опасен и как лечится? За ответом на эти и другие вопросы tochka.net обратилась к врачу акушеру-гинекологу Елене Орловой.
Что такое хламидиоз, как передается
Хламидиоз – инфекционное заболевание, передающееся половым путем. Оно вызывается грамотрицательными бактериями, которые относятся к облигатным паразитам. Специфический возбудитель – хламидии. Их существует несколько видов, но основным и опасным для человека является вид Chlamydia trachomatis. Паразитируют и размножаются они в середине клеток эпителия, который выстилает мочеполовой тракт.
Заражение происходит от больного человека в основном половым путем. Имеет место и заражение бытовым путем – через предметы домашнего обихода, белье, полотенца и мочалки для душа, но частота такого заражения – не более, чем 7-12% от общего количества заражений.
Чем опасен хламидиоз для женщин и мужчин
Хламидиоз опасен тем, что поражение мочеполовой системы приводит к хроническим воспалительным процессам органов малого таза и у 50% становится причиной бесплодия.
В случаях, когда у женщины не пролеченная урогенитальная форма хламидиоза, во время беременности и родов в 50% случаев инфекция передается внутриутробно или во время прохождения плода через инфицированные родовые пути. Такие новорожденные часто страдают хламидийным воспалением глаз и легких.
Также, при поражении сердечно-сосудистой системы, хламидиоз может быть причиной заболеваний:
- ишемическая болезнь сердца,
- инфаркт миокарда;
- поражая легкие – причиной пневмоний, не поддающихся лечению, и бронхиальной астмы;
- хламидийные поражения желудочно-кишечного тракта,
- поражения суставов,
- поражения глаз.
Очень часто хламидийная инфекция сочетается с другими инфекциями, передающимися половым путем – микоплазмозом, трихомониазом, гарднереллезом, кандидозом. После инфицирования урогенитального хламидиоза инкубационный период длится от 7 до 30 дней. Степень выраженности клинических симптомов может очень отличаться.
Клинические проявления урогенитального хламидиоза у мужчин и у женщин имеют свои особенности из-за различий в локализации первичных очагов поражения. У мужчин – мочеиспускательный канал, у женщин – цервикальный канал.
Какие первые признаки хламидиоза у женщин
У женщин хламидийная инфекция, как правило, протекает с минимальными клиническими симптомами, а иногда и вовсе бессимптомно.
Сначала развивается воспаление мочеиспускательного и цервикального канала. Больных может беспокоить дискомфорт, зуд в уретре, боли при мочеиспускании, иногда частые позывы на мочеиспускание. Проявлениями воспаления цервикального канала могут быть ощущение влажности в половых органах, ощущение тяжести с небольшими тянущими болями, незначительные выделения из влагалища.
Однако, чаще всего воспаление развивается без клинических проявлений, женщины не обращаются за медицинской помощью, что приводит к развитию тяжелых осложнений.
Часто именно клинические проявления осложнений хламидийной инфекции – воспаление маточных труб, яичников, бесплодие, внематочная беременность, самопроизвольные выкидыши, хроническая тазовая боль – заставляют женщин обращаться к врачу гинекологу.
Какие симптомы хламидиоза у мужчин
У мужчин наиболее ранним клиническим проявлением урогенитального хламидиоза является воспаление мочеиспускательного канала.
Начало клинических проявлений варьирует от явной воспалительной реакции, сопровождающейся обильными выделениями из мочеиспускательного канала (острое течение) до мизерных, чуть заметных слизистых выделений без характерных признаков воспаления (подострое течение). В последнем случае больные часто не обращаются за медицинской помощью, что ведет к хронизации процесса и развитию осложнений.