Признаки хламидиоза, опасность и лечение: мнение эксперта

Какие признаки хламидиоза у женщин и мужчин, чем он опасен и как лечится? За ответом на эти и другие вопросы tochka.net обратилась к врачу акушеру-гинекологу Елене Орловой.

Что такое хламидиоз, как передается

Хламидиоз – инфекционное заболевание, передающееся половым путем. Оно вызывается грамотрицательными бактериями, которые относятся к облигатным паразитам. Специфический возбудитель – хламидии. Их существует несколько видов, но основным и опасным для человека является вид Chlamydia trachomatis. Паразитируют и размножаются они в середине клеток эпителия, который выстилает мочеполовой тракт.

Заражение происходит от больного человека в основном половым путем. Имеет место и заражение бытовым путем – через предметы домашнего обихода, белье, полотенца и мочалки для душа, но частота такого заражения – не более, чем 7-12% от общего количества заражений.

Чем опасен хламидиоз для женщин и мужчин

Хламидиоз опасен тем, что поражение мочеполовой системы приводит к хроническим воспалительным процессам органов малого таза и у 50% становится причиной бесплодия.

В случаях, когда у женщины не пролеченная урогенитальная форма хламидиоза, во время беременности и родов в 50% случаев инфекция передается внутриутробно или во время прохождения плода через инфицированные родовые пути. Такие новорожденные часто страдают хламидийным воспалением глаз и легких.

Также, при поражении сердечно-сосудистой системы, хламидиоз может быть причиной заболеваний:

ишемическая болезнь сердца,

инфаркт миокарда;

поражая легкие – причиной пневмоний, не поддающихся лечению, и бронхиальной астмы;

хламидийные поражения желудочно-кишечного тракта,

поражения суставов,

поражения глаз.

Очень часто хламидийная инфекция сочетается с другими инфекциями, передающимися половым путем – микоплазмозом, трихомониазом, гарднереллезом, кандидозом. После инфицирования урогенитального хламидиоза инкубационный период длится от 7 до 30 дней. Степень выраженности клинических симптомов может очень отличаться.

Клинические проявления урогенитального хламидиоза у мужчин и у женщин имеют свои особенности из-за различий в локализации первичных очагов поражения. У мужчин – мочеиспускательный канал, у женщин – цервикальный канал.

Какие первые признаки хламидиоза у женщин

У женщин хламидийная инфекция, как правило, протекает с минимальными клиническими симптомами, а иногда и вовсе бессимптомно.

Сначала развивается воспаление мочеиспускательного и цервикального канала. Больных может беспокоить дискомфорт, зуд в уретре, боли при мочеиспускании, иногда частые позывы на мочеиспускание. Проявлениями воспаления цервикального канала могут быть ощущение влажности в половых органах, ощущение тяжести с небольшими тянущими болями, незначительные выделения из влагалища.

Однако, чаще всего воспаление развивается без клинических проявлений, женщины не обращаются за медицинской помощью, что приводит к развитию тяжелых осложнений.

Часто именно клинические проявления осложнений хламидийной инфекции – воспаление маточных труб, яичников, бесплодие, внематочная беременность, самопроизвольные выкидыши, хроническая тазовая боль – заставляют женщин обращаться к врачу гинекологу.

Какие симптомы хламидиоза у мужчин

У мужчин наиболее ранним клиническим проявлением урогенитального хламидиоза является воспаление мочеиспускательного канала.