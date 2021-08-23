Как сделать вкусными и ароматными самые пресные овощи

Морковь

Острый салат из моркови, морковный салат с творогом и другое – к этой еде берите розмарин, петрушку, укроп, кинзу и лук. Если любите морковные пироги и торты, то здесь подходит имбирь, корица, немного мускатного ореха.

Цветная капуста

Ее мы любим в супах или просто обжаривать в кляре. Для таких блюд отлично подойдут укроп, кинза, орегано, базилик, карри. Попробуйте добавить немного горчицы, оливкового масла и тмина.

Эксперты говорят, что цветная капуста – универсальный, в плане специй, овощ, они ему подходят практически все.

Кабачки и цукини

У этих овощах нежная мякоть, им нужны мягкие пряности – петрушка, базилик, орегано, карри. Вместе с этим мы хорошо знаем, что кабачки и цукини вкусней вдвойне, когда подаются с чесноком.

Вкусным будет блюдо из кабачков, если добавить лук и белый молотый перец.

Свекла

Первое, что мы знаем на отлично – это орехи, чернослив, сладкий изюм, легкий майонез. Это один из популярных салатов с этим овощем. Со свеклой еще сочетаются перец, кориандр, тмин, петрушка, чеснок, лук (зеленый и репчатый).

Не стоит добавлять к свекле гвоздику или душистый перец. Это "агрессивные" специи, они не подчеркнут вкус свеклы.

Брокколи

Для страшно полезной капусты не жалейте чеснока, розмарина. Если готовите суп-пюре из брокколи, добавьте кунжутное масло, горчицу, чеснок, немного сока лимона. Запекать брокколи вкусно с беконом и сыром.

Спаржа