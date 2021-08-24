Диетолог развеял мифы о «легких» продуктах для сжигания жира

Диетолог Энкарни Перес вызвался развеять мифы о «легких» продуктах для избавления от лишних килограммов. Об этом пишет Lavanguardia.
По словам эксперта, распространенной ошибкой многих людей, желающих сбросить вес, является употребление «легкого» салата с авокадо, приправленного оливковым маслом, в который добавляют грецкие орехи, яйца, тунец.
В итоге можно легко получить в блюде 1500 калорий. Что почти равно дневной норме калорий, если вы хотите похудеть,
— утверждает специалист в области питания.
Энкарни Перес уверен, что худеющим людям следует употреблять некоторые полезные продукты в умеренных количествах и осторожно их комбинировать.
«Злоупотребляя ими, человек набирает вес, даже не осознавая этого», — сказал диетолог.
Он также призвал худеющих отказаться от не насыщающих продуктов вроде алкоголя, колбасных изделий, йогуртов, вяленых сыров и другого. Альтернативой всему этому может быть полезный перекус — морковка, яблоко, банан, сухофрукты или тарелка с овсяными хлопьями, заправленная натуральным йогуртом.
Подписывайтесь на страницу портала Krasotka в Facebook!