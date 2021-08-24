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Диетолог развеял мифы о «легких» продуктах для сжигания жира

Овощной салат с оливковым маслом. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Принято считать, что для похудения стоит ограничивать себя лишь в явно вредных продуктах: выпечке, сладостях, жареном мясе и так далее. Из-за отказа от всего этого люди начинают налегать на «полезности» вроде орехов, авокадо, оливкового масла, йогурта и прочего, пишет Пятый канал.

Диетолог Энкарни Перес вызвался развеять мифы о «легких» продуктах для избавления от лишних килограммов. Об этом пишет Lavanguardia.

По словам эксперта, распространенной ошибкой многих людей, желающих сбросить вес, является употребление «легкого» салата с авокадо, приправленного оливковым маслом, в который добавляют грецкие орехи, яйца, тунец.

В итоге можно легко получить в блюде 1500 калорий. Что почти равно дневной норме калорий, если вы хотите похудеть,

— утверждает специалист в области питания.

Энкарни Перес уверен, что худеющим людям следует употреблять некоторые полезные продукты в умеренных количествах и осторожно их комбинировать.

«Злоупотребляя ими, человек набирает вес, даже не осознавая этого», — сказал диетолог.

Он также призвал худеющих отказаться от не насыщающих продуктов вроде алкоголя, колбасных изделий, йогуртов, вяленых сыров и другого. Альтернативой всему этому может быть полезный перекус — морковка, яблоко, банан, сухофрукты или тарелка с овсяными хлопьями, заправленная натуральным йогуртом.


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