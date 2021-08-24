София Вергара вспомнила о своей борьбе с раком щитовидной железы

В 28 лет я пришла на прием к врачу, и он нащупал у меня на шее шишку. Я сдала много анализов, пока мне наконец не сказали, что у меня рак щитовидной железы. Когда ты молод и слышишь слово "рак", в голове появляется много разных мыслей, но я старалась не паниковать и решила получше узнать о своем диагнозе,
Актриса сказала, что она прочитала много книг и узнала о своем заболевании все, что могла, отметив, что ей повезло, что врач рано обнаружил у нее рак. Большую поддержку ей оказали ее близкие. Тогда актриса уже была в разводе со своим супругом Джо Гонсалесом и воспитывала их девятилетнего сына Маноло.
За это время я многое узнала не только о раке щитовидной железы, но и о том, что в тяжелые времена лучше быть вместе с близкими людьми,
Теперь каждый год София Вергара регулярно делает чекап организма, к чему призвала и всех зрителей.
В результате лечения актрисе пришлось удалить щитовидную железу, и она смогла полностью выздороветь. С тех пор она принимает гормональные препараты для профилактики гипотиреоза — заболевания, обусловленного недостатком гормонов щитовидной железы.
Несмотря на перенесенное заболевание, звезда живет полноценной жизнью и не мучает себя строгими ограничениями. Главное — во всем знать меру и избегать стресса, считает она.
Нашла Вергара счастье и в личной жизни — уже почти шесть лет она счастлива в браке с актером Джо Манганьелло.
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