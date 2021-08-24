София Вергара вспомнила о своей борьбе с раком щитовидной железы

В 28 лет я пришла на прием к врачу, и он нащупал у меня на шее шишку. Я сдала много анализов, пока мне наконец не сказали, что у меня рак щитовидной железы. Когда ты молод и слышишь слово "рак", в голове появляется много разных мыслей, но я старалась не паниковать и решила получше узнать о своем диагнозе,