Шесть признаков того, что вы неправильно подобрали джинсы

Стилист Карина Росс рассказала, на что важно обращать внимание при покупке.

Складки в области бедер

Каждый человек имеет индивидуальную фигуру, поэтому выбор подходящих джинсов сопровождается множеством примерок. Очевидным признаком, что модель вам не подходит, являются складки в области бедер. Не стоит покупать джинсы, если причина складок — низкое качество изготовления или неподходящий размер. Попробуйте взять модель на один размер меньше, но и это может не спасти.

Внимание! Складки не всегда появляются сразу. Это может произойти спустя несколько часов после носки. Поэтому покупайте только те джинсы, которые во время примерки сели идеально.

Сложности при сгибании коленей

Часто это является признаком не плохой эластичности ткани, а неподходящего размера. Поэтому сразу откладывайте такие модели и приступайте к примерке пары на размер больше. Комплекция каждой девушки уникальна, поэтому производители выпускают большое количество моделей джинсов, каждая из которых имеет свои особенности. Иногда бывает, что на бедрах джинсы сидят идеально, а на ногах образуются складки. Это знак того, что данная модель создана для девушек с более полными ногами. Игнорировать этот нюанс не стоит, ведь складки могут искажать вид ног, что испортит весь силуэт фигуры.

Джинсы в области талии впиваются в кожу

Нередко джинсы подходящего размера оказываются малы именно в талии, из-за чего перетягивают живот. Такая модель относится к маломеркам, поэтому просто попробуйте взять джинсы на размер больше. Покупать джинсы, которые впиваются в область талии, не стоит, ведь они будут сковывать движения и доставлять дискомфорт во время носки.

Неправильное размещение карманов

Низкое или высокое расположение карманов становится причиной искажения формы ягодиц, что портит общий вид фигуры. Карманы должны быть расположены в центре ягодичных мышц, в противном случае появляется эффект «обвисшей» пятой точки. Это касается только облегающих моделей по типу скинни. Тем, кто предпочитает свободные модели, расположение карманов учитывать не нужно.

Иногда может возникнуть проблема с отвисанием карманов, что происходит зимой, когда появляются «ушки» в зоне бедер. В этом случае лучше купить новые джинсы или посетить ателье, где специалист быстро исправит проблему, перешив нужную часть джинсов.

Сложно наклоняться

Если во время приседаний или наклонов джинсы приоткрывают ягодицы, то вы приобрели неподходящую по размеру модель. Хорошие джинсы вашего размера не будут сковывать движения, поэтому следует быть внимательней при выборе.

Большой размер

Еще один признак идеальной посадки джинсов — это отсутствие свободного пространства в области талии. В противном случае они будут сползать и образовывать складки. Если растяжение небольшое, то исправить ситуацию можно с помощью ремня, но если запас большой, идеальной посадки вам уже не достичь.

Учитывайте эти важные нюансы во время шопинга и получайте удовольствие от покупки!



