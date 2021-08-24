Для того чтобы заметить, нужно как минимум развить в себе навык замечать. Но современным девушкам, не до этого! Слишком много дел: дополнительное образование, танцы или фитнес, шопинг с подружкой, поздние совещания на работе, свидания "не с теми парнями".

Сосредоточься: твоя задача - найти достойного кандидата. Того, кто будет тебя любить и которому ты наконец на вопрос "Ты выйдешь за меня?" искренне и с жаром ответишь: "Конечно, да!"

Итак, десять признаков парня, за которого стоит выйти замуж:

Он прилично одет и хорошо воспитан

Умная девушка разглядит настоящего мужчину и за непрезентабельным внешним видом. Но вот умение себя вести необходимо. Не ищи того, кто способен продемонстрировать аристократичную изысканность манер, но соблюдение общепринятых норм - отсутствие грубости, хамства - обязательно. Желательны элементарные навыки ухаживания: открыть перед дамой дверь, помочь одеться (верхнюю одежду в театре, а не свою рубашку после секса, хотя последнее тоже не помешает), заплатить в ресторане и тому подобное.

Он всегда готов помочь тебе, если это необходимо

Это очень важный пункт. Мужчина, которому ты действительно нужна и интересна, никогда не откажет тебе в помощи. Может быть, у него не хватит денег на дорогой ресторан, но для того, чтобы перевезти вещи твоей мамы с одной квартиры на другую, он найдет и время, и силы. И не пропусти того, кто сам замечает твои проблемы и способен их решить без лишних слов.

Он искренне восхищается тобой

Далеко не все мужчины умеют говорить роскошные комплименты. Скажу даже больше: слишком цветистые фразы в твой адрес подозрительны. Виртуозное владение словом - это профессиональное оружие бабников. Но постарайся заметить глаза, загоревшиеся при твоем появлении, и пусть неуклюже, но искренне высказанный восторг.

Он хочет иметь крепкую семью и любит детей

Общаясь с тобой, мужчина так или иначе будет выражать свое отношение к традиционным ценностям. И если для него дети - примерно то же самое, что для тебя тараканы (ни к чему их разводить), а штамп в паспорте - синоним похоронного колокола, то стоит задуматься о перспективах дальнейших отношений. Хотя большая любовь и не таких экземпляров превращала в примерных семьянинов! Но вот если мужчина спокойно относится к возможному браку (одержимые этой идеей тоже выглядят подозрительно), а чужие дети у него вызывают если не умиление, то хотя бы интерес и желание поиграть с ними, то это положительный симптом.

Он может обеспечить себя и будущую семью. Или хотя бы стремится к этому