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Десять признаков парня, за которого стоит выйти замуж

Свадьба. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Современные реалии таковы, что в погоне за атрибутами полноценной жизни - успешной карьерой, блестящим внешним видом, широким кругозором и постоянной сменой впечатлений - мы рискуем не заметить самого главного... человека, пишет Dvorec.ru.

Для того чтобы заметить, нужно как минимум развить в себе навык замечать. Но современным девушкам, не до этого! Слишком много дел: дополнительное образование, танцы или фитнес, шопинг с подружкой, поздние совещания на работе, свидания "не с теми парнями".

Сосредоточься: твоя задача - найти достойного кандидата. Того, кто будет тебя любить и которому ты наконец на вопрос "Ты выйдешь за меня?" искренне и с жаром ответишь: "Конечно, да!"

Итак, десять признаков парня, за которого стоит выйти замуж:

Он прилично одет и хорошо воспитан

Умная девушка разглядит настоящего мужчину и за непрезентабельным внешним видом. Но вот умение себя вести необходимо. Не ищи того, кто способен продемонстрировать аристократичную изысканность манер, но соблюдение общепринятых норм - отсутствие грубости, хамства - обязательно. Желательны элементарные навыки ухаживания: открыть перед дамой дверь, помочь одеться (верхнюю одежду в театре, а не свою рубашку после секса, хотя последнее тоже не помешает), заплатить в ресторане и тому подобное.

Он всегда готов помочь тебе, если это необходимо

Это очень важный пункт. Мужчина, которому ты действительно нужна и интересна, никогда не откажет тебе в помощи. Может быть, у него не хватит денег на дорогой ресторан, но для того, чтобы перевезти вещи твоей мамы с одной квартиры на другую, он найдет и время, и силы. И не пропусти того, кто сам замечает твои проблемы и способен их решить без лишних слов.

Он искренне восхищается тобой

Далеко не все мужчины умеют говорить роскошные комплименты. Скажу даже больше: слишком цветистые фразы в твой адрес подозрительны. Виртуозное владение словом - это профессиональное оружие бабников. Но постарайся заметить глаза, загоревшиеся при твоем появлении, и пусть неуклюже, но искренне высказанный восторг.

Он хочет иметь крепкую семью и любит детей

Общаясь с тобой, мужчина так или иначе будет выражать свое отношение к традиционным ценностям. И если для него дети - примерно то же самое, что для тебя тараканы (ни к чему их разводить), а штамп в паспорте - синоним похоронного колокола, то стоит задуматься о перспективах дальнейших отношений. Хотя большая любовь и не таких экземпляров превращала в примерных семьянинов! Но вот если мужчина спокойно относится к возможному браку (одержимые этой идеей тоже выглядят подозрительно), а чужие дети у него вызывают если не умиление, то хотя бы интерес и желание поиграть с ними, то это положительный симптом.

Он может обеспечить себя и будущую семью. Или хотя бы стремится к этому

Деньги, конечно, не главное. Сегодня они есть, а завтра нет. Главное - умение и желание мужчины создать для вас обоих и будущих детей достойные условия существования. Поэтому не беспокой понапрасну тех, кто лежит на диване. Но и не перепутай, если он действительно устал. Тоже ведь человек!

Он хорошо относится к домашним животным

Этот пункт, конечно, довольно спорный. Некоторых в детстве так кусают собаки, что они потом всю жизнь при их появлении заикаются. Но хорошее отношение к животным, так же как к детям и всем, кто слабее (финансово, физически, морально), - это показатель доброты и внутреннего благородства мужчины

Тебе с ним по-настоящему интересно разговаривать и приятно молчать

В одном из произведений Виктории Токаревой героиня, отвечая на вопрос, чем занимаются муж и жена, говорит без лишних раздумий: "Они разговаривают". Если тебе с человеком не о чем поговорить, то и жить ты с ним не сможешь. Еще один серьезный признак гармоничных отношений - возможность спокойно помолчать в обществе друг друга, не испытывая при этом неудобства. Ведь жизнь все-таки не светский раут, и в ней должно быть место тишине.

Тебе с ним по-настоящему хорошо в постели. Без притворства

Настоящего брака без настоящего секса не бывает. А настоящий секс - это не сложность исполняемых акробатических трюков и частота использования предметов из секс-шопа. Вам просто должно быть хорошо вместе. И тогда можно что-то менять и что-то совершенствовать. Главное - чтобы вы хотели друг друга.

Он познакомил (или собирается это сделать) тебя с родителями (сестрой, друзьями). И они тебе понравились

Мужчина и женщина, начиная встречаться, рано или поздно проходят своеобразный обряд посвящения. Они впускают друг друга в свой мир: семья, друзья, увлечения. Если тебя устраивает окружение мужчины, смело записывай это в плюс ваших отношений.

Он сделал тебе предложение

Романтично или не очень. С паданием на колени или без. В ресторане или в лифте. С бриллиантовым кольцом или с розовым шариком. На самом деле все это не имеет принципиального значения, если ты хочешь ответить "да".

Ну и, конечно, все это бессмысленно без еще одного пункта. Ты любишь его. И этот пункт не нуждается в комментариях.


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