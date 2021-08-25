Ученые: депрессия из-за внешности превратилась в «эпидемию»

Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) разработали инструмент для диагностики физического перфекционизма — сверхзначимости красоты. По мнению ученых, именно из-за него многие юноши и девушки страдают депрессией и нарушениями пищевого поведения, «эпидемию» которых отмечают отечественные и зарубежные авторы, передает Lady.mail.ru.

Идеальный образ тела в массмедиа создается с помощью ретуши и различных искажений. Он малореалистичный и неестественный, что делает его достижение невозможным и вызывает негативные переживания, неприятие себя. Это плодит безуспешные, затратные по времени и по деньгам попытки его достижения в процессе различных фитнес-марафонов и жестких диет», — рассказала декан факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Алла Холмогорова.

Смена стандартов красоты диктует необходимость пересмотра диагностических инструментов, оценивающих выраженность такой черты, как физический перфекционизм, считают исследователи. Поэтому специалисты предложили новый способ — «Трехфакторную шкалу физического перфекционизма».

Методика включает в себя список из десяти вопросов. В него входят три подшкалы, которые оценивают выраженность: готовности к использованию пластической хирургии для коррекции несовершенств внешности; высоких стандартов внешнего вида и степени фиксации внимания на нем; склонности к неблагоприятным социальным сравнениям своей внешности с внешним видом других людей и переживаний на тему возможных несовершенств.

«Мы проверили надежность методики на молодежной выборке: в исследовании принимали участие российские девушки в возрасте от 18 до 23 лет из разных вузов страны. Была доказана тесная связь показателей этой методики с недовольством своей внешностью и показателями симптомов депрессии и тревоги», — прокомментировала Алла Холмогорова.

Инструмент можно использовать для выявления групп повышенного риска среди учащейся молодежи, рассказали эксперты. Кроме того, он будет полезен в практике психологической помощи для выявления личностных факторов неадаптивного поведения (усиленные тренировки, голодные диеты и так далее), а также недовольства своей внешностью и тяжелого психического состояния.



