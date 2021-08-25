Ученые: депрессия из-за внешности превратилась в «эпидемию»
Смена стандартов красоты диктует необходимость пересмотра диагностических инструментов, оценивающих выраженность такой черты, как физический перфекционизм, считают исследователи.
Смена стандартов красоты диктует необходимость пересмотра диагностических инструментов, оценивающих выраженность такой черты, как физический перфекционизм, считают исследователи.
Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) разработали инструмент для диагностики физического перфекционизма — сверхзначимости красоты. По мнению ученых, именно из-за него многие юноши и девушки страдают депрессией и нарушениями пищевого поведения, «эпидемию» которых отмечают отечественные и зарубежные авторы, передает Lady.mail.ru.
Идеальный образ тела в массмедиа создается с помощью ретуши и различных искажений. Он малореалистичный и неестественный, что делает его достижение невозможным и вызывает негативные переживания, неприятие себя. Это плодит безуспешные, затратные по времени и по деньгам попытки его достижения в процессе различных фитнес-марафонов и жестких диет», — рассказала декан факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Алла Холмогорова.
Смена стандартов красоты диктует необходимость пересмотра диагностических инструментов, оценивающих выраженность такой черты, как физический перфекционизм, считают исследователи. Поэтому специалисты предложили новый способ — «Трехфакторную шкалу физического перфекционизма».
Методика включает в себя список из десяти вопросов. В него входят три подшкалы, которые оценивают выраженность: готовности к использованию пластической хирургии для коррекции несовершенств внешности; высоких стандартов внешнего вида и степени фиксации внимания на нем; склонности к неблагоприятным социальным сравнениям своей внешности с внешним видом других людей и переживаний на тему возможных несовершенств.
«Мы проверили надежность методики на молодежной выборке: в исследовании принимали участие российские девушки в возрасте от 18 до 23 лет из разных вузов страны. Была доказана тесная связь показателей этой методики с недовольством своей внешностью и показателями симптомов депрессии и тревоги», — прокомментировала Алла Холмогорова.
Инструмент можно использовать для выявления групп повышенного риска среди учащейся молодежи, рассказали эксперты. Кроме того, он будет полезен в практике психологической помощи для выявления личностных факторов неадаптивного поведения (усиленные тренировки, голодные диеты и так далее), а также недовольства своей внешностью и тяжелого психического состояния.