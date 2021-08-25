Страстный красный или спокойный синий: как цвет интерьера влияет на отношения в паре

Цветовая палитра влияет на настроение человека. Например, зеленый расслабляет, красный заряжает, бирюзовый вдохновляет. А можно ли с помощью оттенков в интерьере вернуть в отношения близость и сделать их крепче? Поговорим об этом с Иолантой Федотовой, автором книги «Правила дизайна интерьера. 1000 советов как сделать ремонт без дизайнера».

Красный: цвет страсти

Красный, алый и другие яркие тона возбуждают, разжигают желание в партнерах. Но с ним важно не переборщить, иначе страсть превращается в похоть, любимый становится агрессивным. А избыток сексуальной энергии трансформируется в гнев.

Еще один вариант, как можно использовать красный в интерьере — кухня. Это место для общего творчества и поцелуев. А еще за алым столом у вас непременно повысится аппетит к еде и жизни. Вы ведь помните в какой цвет оформляют рестораны быстрого питания, откуда нельзя просто так выйти с одной порцией картофеля фри!

Оранжевый приносит радость

Цвет радости, энергии, здоровья. Бодрит и поднимает настроение, придает отношениям легкость и повышает сексуальное влечение. Как и красный, оранжевый цвет очень активный. Потому его следует разбавлять более спокойными тонами, использовать для особых случаев. Например, оранжевое белье или шторы в спальне — хорошее решение.

Желтый: применять с осторожностью

К желтому двойственное отношение — он стимулирует активность, но на короткое время. Затем в паре наступает монотонность и приходится вновь искать разнообразия. Выбирайте желтые детали для спальни: подушки, пледы. Окрасьте в солнечный цвет одну стену или купите соответствующее случаю белье.

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Зеленый для долгих отношений

Зеленый для зрелых пар, которые любят прелюдию. И не спешат покидать постель по выходным. Настраивает на спокойствие, дает стойкое ощущение надежности в отношениях. Но будьте осторожнее. Большое количество зеленого вгоняет в депрессию. Если в вашем интерьере преобладает этот цвет, то будьте внимательны к настроению партнера.

Синий снимает напряжение

Для людей, постоянно занятых сложной работой, подойдет синяя спальня. Глубокий оттенок снимет лишнее напряжение. А также позволит полноценно расслабиться и насладиться друг другом. Как и другие цвета, синий следует использовать дозировано. Иначе вас ждет апатия и нежелание покидать постель, но уже без секса.

Белый: путь к разнообразию

К этому цвету принято относится без должного внимания: часто он выступает в качестве фона для мебели или более ярких деталей. Между тем, белый способен освежить угасающие отношения, подарить новые ощущения в спальне. И разговор вовсе не о белом белье или подушках. Светлые стены или мягкий пушистый плед — вот несколько деталей, которые настроят на волну удовольствия.

Черный — цвет игры

Черный цвет гасит сексуальную энергию. Его присутствие в спальне в больших количествах тотально подавляет желание. Используйте в малых порциях. Это может быть белье и аксессуары для игр.

Коричневый в спальне

Насыщенный коричневый, который ассоциируется с кофе или шоколадом, кажется удачным решением для спальни. Но это не совсем так: темный цвет визуально сужает пространство. А длительное нахождение в таком помещении снижает влечение. Хороший выход для любителей этого оттенка — нежно-кофейное покрывало или шоколадные подушки на кровати.

Серый — новый белый?

На фоне серого мебель и декор становятся более заметными, поэтому его так любят некоторые люди. Цвет выглядит вполне безобидным, нейтральным и даже благородным. Но много стального или оттенка асфальта в спальне делают отношения вялыми. Вносят тоску и апатию. Серый хорош только в сочетании с яркими акцентами, приметными аксессуарами.



