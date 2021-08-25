Восемь осенних вещей, которые должны быть в гардеробе

Имея в своем распоряжении эти восемь вещей, вы никогда не столкнетесь с проблемой под названием «нечего надеть». В наш список обязательных покупок вошли такие вещи, как шерстяное пальто, кожаная куртка, трикотажное платье, водолазка и многое другое. Узнайте, как и с чем носить эти предметы гардероба этой осенью!
Кожаная куртка — та вещь, без которой не обойтись в странный переходный период между летом и осенью или весной и летом. Даже в самое холодное время года косуха или байкерская куртка придется кстати при условии, что она выполнена из натуральной кожи. Когда на улице еще тепло, ее можно носить с футболками, нежными блузами и рубашками в мужском стиле.
В холода же под кожанку лучше надевать теплый свитер с высокой горловиной или кашемировый джемпер. Косуха — крайне универсальная вещь, сочетающаяся практически с любыми брюками, кроме разве что модели в деловом стиле. Что касается цвета, то тут тоже все крайне просто: вы просто покупаете куртку того цвета, что вам нравится больше.
Классический черный вариант, эффектный красный или романтичный розовый — каждый из перечисленных вариантов возможен. Самое главное — подобрать цвет куртки под общую цветовую гамму вашего гардероба. Розовый, голубой и белый идеально дополнят гардероб в холодной цветовой гамме, где превалирует серый, синий, лиловый. В то же время хаки, коричневый, бордовый подойдут для нарядов в теплой цветовой гамме, основу которого составляют вещи зеленого, рыжего, шоколадного и кремового цветов.
Хорошее качественное пальто с большим процентоv шерсти в составе — основа любого осеннего образа. Это незаменимая вещь, без которой не обойтись ни одной девушке в этом мире, вне зависимости от возраста и рода занятий. Да, в вашем гардеробе может иметься вполне симпатичная парка, яркий бомбер и необычная шубка из искусственного меха, но это вовсе не значит, что в этот список не нужно добавить еще и пальто.
Мы советуем пополнить осенний гардероб моделью спокойного цвета: черного, серого, коричневого, темно-синего или бежевого. Если же хочется чего-то необычного, но в то же время универсального, обратите внимание на пальто оттенков бордо, изумруда или баклажана. Эти цвета, хоть и не являются классическими, смотрятся вполне сдержанно. Что касается принтов, то тут лучше обойтись без экспериментов: если узор, то исключительно крупная клетка «принц Уэльский».
Каждый сезон дизайнеры и модные марки придумывают новые обувные тренды, которым принято следовать вне зависимости от степени безумия этих самых трендов. Шлепки на меху в стиле Рианны или тапки без пятки все с тем же мехом от Gucci — такая обувь выглядит эффектно и необычно, но совсем не функционально. Через полгода-год она перестанет интересовать модниц. То ли дело ботильоны: кажется, они не выйдут из моды никогда. А даже если и выйдут, большей части женского населения Земли будет абсолютно все равно, ведь ботильоны — самая удобная и универсальная обувь!