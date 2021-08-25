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Восемь осенних вещей, которые должны быть в гардеробе

Осень. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Межсезонье — сложный и в то же время волнующий период, когда хочется выглядеть особенно стильно, что-то изменить в своем внешнем виде или же наконец взять себя в руки и обзавестись базовым гардеробом на все случаи жизни. Мы точно знаем, какие вещи должны входить в «программу-минимум» каждого женского шкафа, пишет Wday.

Имея в своем распоряжении эти восемь вещей, вы никогда не столкнетесь с проблемой под названием «нечего надеть». В наш список обязательных покупок вошли такие вещи, как шерстяное пальто, кожаная куртка, трикотажное платье, водолазка и многое другое. Узнайте, как и с чем носить эти предметы гардероба этой осенью!

Черная кожаная куртка

Кожаная куртка — та вещь, без которой не обойтись в странный переходный период между летом и осенью или весной и летом. Даже в самое холодное время года косуха или байкерская куртка придется кстати при условии, что она выполнена из натуральной кожи. Когда на улице еще тепло, ее можно носить с футболками, нежными блузами и рубашками в мужском стиле.

В холода же под кожанку лучше надевать теплый свитер с высокой горловиной или кашемировый джемпер. Косуха — крайне универсальная вещь, сочетающаяся практически с любыми брюками, кроме разве что модели в деловом стиле. Что касается цвета, то тут тоже все крайне просто: вы просто покупаете куртку того цвета, что вам нравится больше.

Классический черный вариант, эффектный красный или романтичный розовый — каждый из перечисленных вариантов возможен. Самое главное — подобрать цвет куртки под общую цветовую гамму вашего гардероба. Розовый, голубой и белый идеально дополнят гардероб в холодной цветовой гамме, где превалирует серый, синий, лиловый. В то же время хаки, коричневый, бордовый подойдут для нарядов в теплой цветовой гамме, основу которого составляют вещи зеленого, рыжего, шоколадного и кремового цветов.

Шерстяное пальто

Хорошее качественное пальто с большим процентоv шерсти в составе — основа любого осеннего образа. Это незаменимая вещь, без которой не обойтись ни одной девушке в этом мире, вне зависимости от возраста и рода занятий. Да, в вашем гардеробе может иметься вполне симпатичная парка, яркий бомбер и необычная шубка из искусственного меха, но это вовсе не значит, что в этот список не нужно добавить еще и пальто.

Мы советуем пополнить осенний гардероб моделью спокойного цвета: черного, серого, коричневого, темно-синего или бежевого. Если же хочется чего-то необычного, но в то же время универсального, обратите внимание на пальто оттенков бордо, изумруда или баклажана. Эти цвета, хоть и не являются классическими, смотрятся вполне сдержанно. Что касается принтов, то тут лучше обойтись без экспериментов: если узор, то исключительно крупная клетка «принц Уэльский».

Ботильоны

Каждый сезон дизайнеры и модные марки придумывают новые обувные тренды, которым принято следовать вне зависимости от степени безумия этих самых трендов. Шлепки на меху в стиле Рианны или тапки без пятки все с тем же мехом от Gucci — такая обувь выглядит эффектно и необычно, но совсем не функционально. Через полгода-год она перестанет интересовать модниц. То ли дело ботильоны: кажется, они не выйдут из моды никогда. А даже если и выйдут, большей части женского населения Земли будет абсолютно все равно, ведь ботильоны — самая удобная и универсальная обувь!

В зависимости от высоты и формы каблука ботильоны носятся совершенно по-разному. К примеру, модель без шнурков на плоском ходу и с голенищем с резиновыми вставками принято сочетать с джинсами свободного силуэта или брюками-скинни. А ботильоны на изящном высоком каблуке со шнуровкой лучше всего смотрятся с платьями и юбками-плиссе.

Объемный свитер

Теплый и очень уютный — именно таким должен быть осенний свитер. В идеале он обязан не только греть и гармонировать с остальной одеждой, но и подчеркивать женственность и хрупкость своей владелицы. Так что за совершенным во всех смыслах осенним свитером лучше всего отправиться в мужские магазины и отделы. Найти объемные модели можно также в коллекциях женских марок, которые обычно делают ставку на элегантность и минимализм.

С чем носить? Объемный свитер можно заправить в бойфренды или «мамины» джинсы, носить поверх струящейся юбки-плиссе вместе с тонким поясом, сочетать со своими любимыми брюками и платьями — вариантов множество!

Водолазка

Кроме свитера в базовом осеннем гардеробе обязана также присутствовать водолазка, и даже не одна. По сути она представляет собой все тот же универсальный свитер, который можно носить абсолютно любыми известными миру способами. Опять-таки все зависит от силуэта вещи, ее цвета и фактуры. Объемные водолазки крупной вязки отлично смотрятся с узкими брюками и классическими пальто, а также с юбками любой длины. Тонкие обтягивающие водолазки лучше всего комбинировать с юбками-карандаш, широкими шерстяными брюками, клешами, джинсами силуэта oversize — как мы уже говорили выше, вариантов масса!

Цвета лучше выбирать сдержанные: чем спокойнее цвет, тем больше вариантов и комбинаций. Однако яркие оттенки все же не стоит списывать со счетов, ведь те из них, что вам действительно идут, могут прослужить не один модный сезон.

Плиссе

Юбка-плиссе — это та самая идеальная юбка, которая идет абсолютно всем девушкам без исключения. В ее власти как скрыть от глаз лишние сантиметры, так и прибавить недостающий объем в области бедер. Парадоксальное свойство плиссе сравнимо разве что с действием фотошопа!

При выборе юбки-плиссе стоит обратить внимание на длину: в любом сезоне и при любых обстоятельствах покупайте модели исключительно до колена или ниже. Мини-юбки с плиссировкой смотрятся слишком легкомысленно и в большинстве своем сочетаются исключительно с белыми школьными блузами.

Трикотажное платье

Мягкое трикотажное платье — еще одна уютная вещь, которая обязана присутствовать в любом базовом осеннем гардеробе. Мы рекомендуем всегда ориентироваться на собственные особенности фигуры при выборе такого наряда. Высоким девушкам очень к лицу обтягивающие платья-макси мелкой машинной вязки, а девушкам небольшого роста больше идут модели от колена и выше. Объемные силуэты отлично смотрятся на очень худеньких: миниатюрные девушки в таком наряде кажутся еще более хрупкими. Девушкам размера plus size больше подходят платья прямого кроя, которые обязательно нужно дополнять широким поясом, чтобы подчеркнуть линию талии.

С чем носить трикотажное платье? Оно отлично смотрится как само по себе, так и в сочетании с брюками или джинсами — все зависит от выбранной длины. Что касается обуви, то тут все просто: сапоги а-ля 70-е, ботинки в стиле tom boy и кроссовки — с платьем-свитером гармонирует все!

Шляпа

Завершающим штрихом любого осеннего образа может стать стильная классическая шляпа с широкими полями. Кстати, такой головной убор — это не только эффектная деталь, но и вполне функциональный и теплый аксессуар. Чтобы не стать жертвой моды и не покупать каждый модный сезон очередную шляпу, которая через полгода уже потеряет свою актуальность, рекомендуем обратить внимание на лаконичные базовые модели. Главные особенности идеальной шляпы — сдержанные расцветки, качественный материал, достаточно широкие поля и минимум декора.


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