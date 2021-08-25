Почему при похудении нельзя ориентироваться только на весы?
Как правильно измерять количество жира в организме? Зачем женщинам силовые тренировки?
Как правильно измерять количество жира в организме? Зачем женщинам силовые тренировки?
Худеющие часто отслеживают прогресс по цифре на весах. Но эксперты утверждают, что следить за прогрессом похудения надо иначе. Мастер спорта России по бодибилдингу Денис Гусев рассказал Пятому каналу о главных правилах и ошибках в погоне за идеальной фигурой.
Из чего на самом деле состоит вес человека?
Миллионы мужчин и женщин в процессе похудения ориентируются на вес. Но на самом деле он далеко не всегда отражает реальное положение дел. За маленьким весом может скрываться дисбаланс в соотношении жира и мышц. Первого просто будет больше, чем второго, отсюда и низкий вес. Тело тем временем будет выглядеть рыхлым. Мало кто из худеющих осознает, что вес состоит не только из жира.
«Самая большая часть человека – это скелет. Он больше всего весит. На втором месте – это мышцы. На третьем – жир», – рассказал мастер спорта России по бодибилдингу Денис Гусев.
Эксперт отметил, что в вес человеческого организма входят еще кровь, лимфа, кожа, хрящи, суставы и суставные жидкости. При ожирении жира в теле становится больше и вес повышается. Однако снижение веса не всегда говорит о потере жировой прослойки. При плохо сбалансированной диете человек теряет уже не жир, а, например, мышечную массу.
Как правильно следить за похудением?
Иногда сброшенные килограммы – это вовсе не жир, а жидкость. По мнению Дениса Гусева, отслеживать процесс потери веса по цифре на весах некорректно.
«Вчера весил 100, сегодня встал, а там на весах 98. Он вроде как бы похудел на весах, но на самом деле, из-за неправильного питания, из-за отсутствия силовых тренировок, он потерял не жировую массу, а мышечную. Либо, не знаю, сидел в бане, надел какой-нибудь пакет на себя, намотал, или костюм. Пробежал два часа, потерял два литра жидкости. В итоге на весах минус два, а по факту он просто обезвожился и очень сильно. Скажем так, подверг свое здоровье большому риску», – пояснил эксперт.
Денис Гусев рекомендует следить за потерей жировой прослойки с помощью замеров тела. В этом худеющим поможет обычный метр или рулетка, которыми надо измерить свою талию. Если она уменьшается, значит, вы все делаете правильно, если нет, где-то вы допустили ошибку.
Спортсмены используют для замеров тела калипер – устройство, внешне напоминающее штангенциркуль. Им атлеты определяют толщину подкожного жира. Кроме него, существует биоимпеданс. Это устройство с помощью электрического сопротивления анализирует количества жира, жидкости и костной ткани в организме человека. Весы с этой функцией сегодня можно приобрести в магазине или пользоваться ими в фитнес-клубе.
«Если именно мышечная масса хотя бы не падает, а жировая снижается, значит, есть хороший прогресс. Если мышечная масса снижается, жировая снижается меньше или не снижается, значит, что-то человек делает неправильно. Ну а если мышечная растет, а жировая снижается, вообще все идеально», – пояснил Денис Гусев.
Как правильно худеть?
Среди худеющих распространено мнение, что для коррекции фигуры необходим жесткий дефицит калорий. Диетующиеся уменьшают калорийность рациона, отказываясь не только от фастфуда, но и от безобидной порции йогурта или фруктов. В скором времени это оборачивается не потерей жира, а плохим настроением и потерей тонуса тела. На кардио или силовые тренировки у человека сил уже не остается. Денис Гусев дал рабочий совет по правильному питанию при коррекции фигуры.
«Правильно сбалансированное питание с профицитом калорий. То есть должно быть на 200-300 калорий больше и обязательно силовые тренировки. Ни кардио тренировки, ни групповые программы, ни что-то еще не приводят к набору именно мышечной массы. К ним приводят силовые тренировки», – объяснил Денис Гусев.
Профицитные калории пойдут на строительство новой мышечной ткани. Но брать их правильнее всего из простой еды: овощей, мяса и фруктов. Вместо сосисок отдайте предпочтение стейку. Фруктовому мороженому предпочтите фрукты, а на место смузи поставьте салат из свежих овощей. Исключать сладкое, по мнению многих культуристов, необязательно. Нужно просто вписывать его в свой калораж.
Эксперты напоминают, что силовые тренировки придают мужественность внешнему виду у мужчин. У женщин они способствуют тому, что кожа перестает быть дряблой. Значительно уменьшается целлюлит. Опасаться перекаченности девушкам не стоит. Мужественные формы у женщин появляются лишь при длительных и усердных тренировках с железом.