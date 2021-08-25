Быстрый и простой способ, как правильно чистить грибы

По приходу из леса еще раз тщательно переберите и отсортируйте грибы: выложите боровики, белые грибы и лисички отдельно от сыроежек, опят, горькушек, волнушек и других пластинчатых грибов, которые можно варить. Кстати, именно пластинчатые грибы тяжелее всего чистить, поскольку они очень хрупкие и часто разваливаются уже в руках.

Чтобы избежать такого сценария, все предназначенные для варки грибы аккуратно поместите в кастрюлю подходящего размера шляпкой вниз, не беспокоясь о прилипших листьях, иголках, песке и прочем мусоре.

Залейте грибы водой и варите, как обычно, затем процедите через дуршлаг и промойте под проточной водой руками. Под воздействием горячей воды грибы станут эластичными, а весь мусор и песок стекут в раковину.

Все, что необходимо сделать - это отрезать нижнюю часть ножки, и тогда грибы можно будет смело использовать по своему усмотрению - жарить, добавлять в супы, салаты, консервировать или готовить в сливочном соусе.

Миколог Латвийского музея природы Инита Даниэле отмечает, что

как сыроежки, так и волнушки и прочие съедобные пластинчатые грибы смело можно варить без снятия верхнего слоя - это лишь вопрос привычки и вкуса.