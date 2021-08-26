Ушел от жены и разбогател: какие мужчины после развода начинают новую жизнь

Нужна ли мужчинам любовь так, как женщинам?

Психологи сталкиваются с историями, когда бывший супруг, некогда не способный прокормить семью, открывал бизнес и весьма преуспевал после расторжения брака. Можно ли сказать, что семья – барьер между мужчиной и самореализацией? Да, такое действительно случается. Этот вопрос готова обсудить Эвелина Леви – коуч, эксперт МГИМО и автор образовательной платформы по эмоциональному управлению. Чувственная и сексуальная сторона отношений – мощный мотиватор для мужчины. Однако профессиональная сфера тоже играет важную роль.

Потребность в лидерстве (обоснована и биологическим, и культурным фактором, ведь в обществе по-прежнему поощряется образ умеющего много заработать мужчины) имеет значение. Росстат не так давно провел интересный опрос и выяснил: первую тройку целей у мужчин занимает материальное благополучие семьи, рождение ребенка и покупка жилья. Как в старой поговорке: посадить дерево, построить дом, вырастить сына.

Вечное недовольство. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Как ни странно, несмотря на явное движение в сторону семейных ценностей, мужчины иногда от них готовы отказаться в первую очередь. При этом внешне все выглядит идеально: полная семья, друзья и развлечения тоже есть. Однако дело в направлении ресурсов: они идут не на саморазвитие, а на обеспечение быта – заработать денег, купить продуктов, что-то настроить, погулять с детьми, собакой, встретить родственников. Если мужчина не находит себя вне семьи, даже будучи сильно привязанным к ней, он иногда видит в ней угрозу для своей аутентичности.

Когда жена может стать виновницей развода

Есть категория женщин, уверенная, что мужчина «должен»: обеспечивать, быть внимательным, предугадывать, решать проблемы (и даже предвосхищать их). В итоге львиная доля сил, времени, ресурсов тратится на рутинные действия. Самостоятельность, целеустремленность улетучиваются. А когда есть успехи, они не принимаются всерьез, воспринимаются как удача или результат помощи со стороны.

Попытки противостоять таким обязанностям (или хотя бы их равномерному распределению между супругами) воспринимаются как грубость, начинаются истерики, супруга принимает позицию жертвы, вызывая чувство вины и стыда. Мужчине старательно прививают роль неудачника, никчемного человека, проигрывающего в сравнении с супругом, скажем, лучшей подруги или сестры, который ставится в пример.

Те, кто нашел силы разорвать токсичные отношения, очень скоро доказывают, как в них ошибались. Остальные поддаются, действительно превращаясь в личность, не способную на активные действия и решения. Как правило, описанное выше эмоциональное насилие, не приводит к долгоиграющим положительным результатам – мужчина просто сдается и не пытается доказать что-то своей благоверной, понимая, что в любом случае он будет виноватым.

Впрочем, не стоит, естественно, во всех бедах мужчины винить его благоверную – бывает, что он сам долгое время не может найти себя, не умеет проанализировать ситуацию, постоянно сомневается и считает корнем своей нереализованности семью. Вот советы, которые помогут мотивировать и понять своего избранника без риска его потерять:

Сохраняй эмоциональную близость (в том числе в сексуальном плане). Речь не о полном поглощении себя мужчиной, а о балансе «даю-беру». Уважении к личным границам избранника, который имеет право оставлять время для себя, совершать ошибки и быть не идеальным.

Принятие, поддержка и уважение без потакания и манипуляция – залог здоровых отношений, в которых каждый развивается без ущерба для другого.

Еще один важный компонент – готовность раскрываться, основанная на доверии. Выражай эмоции и оставайся честной в отношениях.

Развивай свои навыки. Не с целью продемонстрировать контраст между тобой и ним, но чтобы на своем примере показать, что семья не лишает ресурсов, а помогает их создавать, создает поддержку и тыл.



