Письмо читательницы: «Жалею ли я, что мне не удалось родить?»

За плечами – годы рабочей суеты

Я всю жизнь отдала образованию, родному вузу. Окончила филфак, написала диплом, потом аспирантура, кандидатская, вторая кандидатская… Мне 55 лет, и я профессор.

Мне кажется, я и выгляжу на свой возраст, только характер и какая-то девчоночья наивность остались со студенческих лет. За плечами – годы рабочей суеты: научные проекты, дипломные работы, лекции, семинары, нагрузка, вечно кривое расписание, работа в приемной комиссии летом, кураторство.

Старший преподавательский состав зовет меня Наташей, помнят еще ту худую и высокую девчонку с вечно закрывающей глаза челкой, какой я была когда-то. Для сотен студентов – вот бы сосчитать, сколько же их было за 38 лет работы! – я навсегда Наталья Петровна.

Гоняю их закрывать хвосты, готовиться к пересдачам, писать в стенгазету и на наш сайт, устраивать поэтические вечера, интересоваться современной литературой и приходить на встречи с писателями. Для них я – надоедливая, идеалистичная, своя. Студенты знают, что я их люблю, что я на их стороне.

Проснулась – и сразу устала

То, что «все случилось», я поняла задним числом. Я много читала о том, как приходит менопауза, знала самые распространенные симптомы, пыталась представить себе, что значит «прилив». Я вообще с возрастом полюбила читать и говорить про здоровье.

Когда 8 лет назад у меня наступила менопауза, не было ни приливов, ни проблем с кожей или волосами, но я стала очень мало спать. При этом ночью я не могла ничего делать, мозг уставал, он нуждался в отдыхе и сне. Мне кажется, в какой-то момент голова просто отключалась от перегруза, потом я опять просыпалась, еще более измотанная, чем накануне.

Сон. Иллюстративное фото. ФОТО: PantherMedia

Вся моя жизнь превратилась в бесконечный день сурка. Был период, когда я приходила с работы, – и просто падала на кровать, хотя всегда была очень активной и бодрой. Могла после 6 пар и вечерников повести студентов в театр, например. И вдруг стало сложно даже из постели выбраться. Проснулась – и сразу устала.

Коллеги ничего не говорили, но я ловила на себе их озадаченные и разочарованные взгляды. Толку от меня не было никакого. Однажды я обнаружила, что уже минут десять просто молча стою посреди аудитории – и даже не помню, какой сейчас предмет, что за группа. Это ужас, скандал! Счастье, что у меня очень хорошие студенты, отнеслись с пониманием, не пошли жаловаться в деканат. С тем моим состоянием – чудо, что я не потеряла работу.

Честно рассказала о своих страхах врачу