Письмо читательницы: «Жалею ли я, что мне не удалось родить?»

У Натальи активная университетская жизнь: пары, забеги в столовую, доклады, дипломы. Только в отличие от студентов, у нее все это повторяется каждый год почти 40 лет подряд. В такой круговерти она только задним числом поняла, что у нее уже случилась менопауза, и есть целых две причины, чтобы этому порадоваться. Публикуем рассказ от первого лица для портала Lady.mail.ru.
За плечами – годы рабочей суеты
Я всю жизнь отдала образованию, родному вузу. Окончила филфак, написала диплом, потом аспирантура, кандидатская, вторая кандидатская… Мне 55 лет, и я профессор.
Мне кажется, я и выгляжу на свой возраст, только характер и какая-то девчоночья наивность остались со студенческих лет. За плечами – годы рабочей суеты: научные проекты, дипломные работы, лекции, семинары, нагрузка, вечно кривое расписание, работа в приемной комиссии летом, кураторство.
Старший преподавательский состав зовет меня Наташей, помнят еще ту худую и высокую девчонку с вечно закрывающей глаза челкой, какой я была когда-то. Для сотен студентов – вот бы сосчитать, сколько же их было за 38 лет работы! – я навсегда Наталья Петровна.
Гоняю их закрывать хвосты, готовиться к пересдачам, писать в стенгазету и на наш сайт, устраивать поэтические вечера, интересоваться современной литературой и приходить на встречи с писателями. Для них я – надоедливая, идеалистичная, своя. Студенты знают, что я их люблю, что я на их стороне.
Проснулась – и сразу устала
То, что «все случилось», я поняла задним числом. Я много читала о том, как приходит менопауза, знала самые распространенные симптомы, пыталась представить себе, что значит «прилив». Я вообще с возрастом полюбила читать и говорить про здоровье.
Когда 8 лет назад у меня наступила менопауза, не было ни приливов, ни проблем с кожей или волосами, но я стала очень мало спать. При этом ночью я не могла ничего делать, мозг уставал, он нуждался в отдыхе и сне. Мне кажется, в какой-то момент голова просто отключалась от перегруза, потом я опять просыпалась, еще более измотанная, чем накануне.
Вся моя жизнь превратилась в бесконечный день сурка. Был период, когда я приходила с работы, – и просто падала на кровать, хотя всегда была очень активной и бодрой. Могла после 6 пар и вечерников повести студентов в театр, например. И вдруг стало сложно даже из постели выбраться. Проснулась – и сразу устала.
Коллеги ничего не говорили, но я ловила на себе их озадаченные и разочарованные взгляды. Толку от меня не было никакого. Однажды я обнаружила, что уже минут десять просто молча стою посреди аудитории – и даже не помню, какой сейчас предмет, что за группа. Это ужас, скандал! Счастье, что у меня очень хорошие студенты, отнеслись с пониманием, не пошли жаловаться в деканат. С тем моим состоянием – чудо, что я не потеряла работу.
Честно рассказала о своих страхах врачу
Только на приеме у гинеколога, когда я в плановом порядке пришла проверять свою миому матки и бодро отрапортовала, что менопауза пришла, выяснилось, что бессонница и усталость тоже могут быть ее симптомами. Только в моем случае они тяжело протекают, мешают нормально жить и работать. Врач посоветовала мне МГТ – менопаузальную гормональную терапию.
Я сначала сомневалась, сказала, что подумаю. Почему-то гормональная терапия ассоциировалась со специальным лечением различных заболеваний, но не со средством просто «для хорошего самочувствия». Совсем себя извела, представляя всё самое плохое. И вот в таком состоянии случайно обмолвилась в разговоре со студентками, что мне МГТ врач советует, и как я этого боюсь.
«А у меня мама тоже спасается гормональной терапией», «И у меня!», «У моей все норм», – посыпалось на меня со всех сторон. Вот так молодое поколение меня просветило, что сейчас совсем не те гормоны, бояться нечего.
Я снова пошла к врачу, честно рассказала ей о своих страхах, и она как специалист подтвердила слова моих студенток – такая терапия обретает всё большую популярность в нашей стране, слава богу, наука постепенно доходит и до нас. После этого я уже не сомневалась, взялась лечить свои бессонницу и усталость. Даже не знаю, кто больше радовался, когда я, наконец, смогла выспаться: я сама или мои коллеги и студенты, к которым снова вернулась их Наташа, Наталья Петровна.
У меня больше сотни внуков
Менопаузе я была даже рада – из-за своей миомы. Она доброкачественная, но вероятность, что переродится, сохранялась. С учетом возраста и состояния здоровья в целом врач сказала мне так: либо родить, либо дождаться менопаузы – до тех пор постоянный контроль.
В остальном у меня не было ощущения, что жизнь сильно изменилась. Все осталось по-прежнему: любимая работа, любимые студенты, наука.
У меня часто спрашивают, жалею ли я, что всё сложилось именно так, что, посвятив себя науке, времени на другие женские радости не осталось. Наверное, я ничего в своей жизни не стала бы менять. Я счастливый человек. У меня до сих пор есть мама, она мой самый лучший друг. У меня интересная работа, после меня останется несколько монографий и столько просветленных голов!
Еще у меня есть замечательный племянник, я его очень люблю: такой красавец и умница! Уверена, скоро подарит нам внуков — понянчусь еще.
И вообще, скольким студентам я стала университетской мамой! Они разъехались по всему миру, многие обзавелись своими семьями, детьми, присылают фотографии и даже привозят малышей. В какой-то степени я им тоже бабушка. Получается, у меня больше сотни внуков!
Какой была ваша менопауза? Когда наступила и какие симптомы вы испытывали? Многое ли изменилось в вашей жизни, карьере, отношениях?