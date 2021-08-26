Чем полезно рисование для развития ребенка: ответ доктора Комаровского

Почему рисовании стоит не меньшего внимания, чем математика
Рисование – замечательный способ развивать ребенка, его интеллект, научить малыша понимать формы, цвета и вообще развить тягу к искусству. Рисование намного быстрее, чем, например, математика позволить вашему ребенку находить друзей и темы для общения со сверстниками.
- развивает у детей пространственное мышление,
- формирует вкус,
- помогает творческому началу ребенка раскрыться в полной мере.
А еще с помощью рисования развивается мелкая моторика, поэтому ребенок должен сначала именно рисовать, а потом уже учиться писать.
Где ребенку лучше рисовать?
Можно как отдать малыша на кружок изобразительного искусства, так и поощрять его тягу к рисованию дома. Главное, чтобы дети, особенно младшего возраста, рисовали безопасными (не токсичными) красками, мелками или фломастерами.
Вообще ребенка важно не заставлять, а научить учиться, тогда у него не исчезнет мотивация и тяга к новым знаниям.
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