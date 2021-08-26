Пт, 27.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Чем полезно рисование для развития ребенка: ответ доктора Комаровского

Рисование. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Развивать малыша, его мелкую моторику и тягу к искусству поможет именно изобразительное искусство. Поэтому готовя детей к началу школьной жизни или посещению садика, не забудьте краски, карандаши и фломастеры, а не только ручки, тетради и книги. Популярный педиатр Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram-журнале, чем же так полезно рисование для развития ребенка, пишет Сегодня.

Почему рисовании стоит не меньшего внимания, чем математика

Рисование – замечательный способ развивать ребенка, его интеллект, научить малыша понимать формы, цвета и вообще развить тягу к искусству. Рисование намного быстрее, чем, например, математика позволить вашему ребенку находить друзей и темы для общения со сверстниками.

Именно рисование:

  • развивает у детей пространственное мышление,
  • формирует вкус,
  • помогает творческому началу ребенка раскрыться в полной мере.

А еще с помощью рисования развивается мелкая моторика, поэтому ребенок должен сначала именно рисовать, а потом уже учиться писать.

Где ребенку лучше рисовать?

Можно как отдать малыша на кружок изобразительного искусства, так и поощрять его тягу к рисованию дома. Главное, чтобы дети, особенно младшего возраста, рисовали безопасными (не токсичными) красками, мелками или фломастерами.

Вообще ребенка важно не заставлять, а научить учиться, тогда у него не исчезнет мотивация и тяга к новым знаниям.


Подписывайтесь на страницу портала Krasotka в Facebook!
НАВЕРХ
Back