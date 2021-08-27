ТОП-5 звезд, прославившихся после превращения в блондинок

Мэрилин Монро

Мэрилин Монро ФОТО: AP

Мэрилин родилась и в течение долгого времени была шатенкой. В детстве и юности она неоднократно сталкивалась с лишениями и нуждой. Чтобы прославиться, ей пришлось не только изменить цвет волос, но также много трудиться и проявлять смекалку. Например, для достижения знаменитой походки с соблазнительным покачиванием бедрами она, по некоторым слухам, просто подпиливала каблук одной туфельки.

Со временем образ улыбающейся очаровательной блондинки начал будоражить умы и сердца не только простых мужчин, но и миллиардеров с президентами. В мировой культуре Мэрилин Монро навсегда осталась одной из величайших блондинок и главным секс-символом Америки.

Рената Литвинова

Рената Литвинова ФОТО: Sindeyev Vladimir

Она — женщина-загадка, живущая не по земным законам, а по каким-то собственным. Ренате настолько идет быть блондинкой, что многие даже не задумываются о ее естественном цвете волос. Между тем, он каштановый.

Однако у всех образ замечательной актрисы и талантливого режиссера ассоциируется с яркими и чувственными губами, стройной фигурой, аристократической бледностью и золотистыми волосами.

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун ФОТО: MARK BLINCH/REUTERS

Актриса неизбежно ассоциируется у всех с ролью Эль Вудс в фильме «Блондинка в законе». Однако эта картина отнюдь не стала первой в фильмографии талантливой актрисы. Ее первой большой работой были съемки в ленте режиссера Роберта Маллигана «Человек на Луне». На тот момент Риз было всего 14 лет, а цвет ее волос был русым.

Ни тогда, ни сейчас Уизерспун не боится перекрашивать волосы, однако все запомнили ее в первую очередь как настоящую блондинку: очаровательную, легкомысленную и непосредственную, передает Пятый канал.

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон ФОТО: JOHN MACDOUGALL/AFP

Блондинка номер один прямо сейчас, по мнению ведущих режиссеров Голливуда. Сложно поверить, но раньше Скарлетт была шатенкой! Это неверие связано с тем, что именно с золотистым цветом волос она добилась невероятных успехов в кино и в жизни.

Скарлетт и сейчас ведет себя как настоящая блондинка — без макияжа и тщательно выбранной одежды она не выходит на улицу. Кроме того, актриса ревностно следит за фигурой: занимается йогой и боевыми искусствами.

Полина Гагарина

Полина Гагарина ФОТО: Mikhail Metzel/TASS

В детстве Полина была в меру упитанной девочкой с темными волосами и бойким характером. Прошли годы, и она стала жгучей брюнеткой. С черными волосами певица добилась немалых успехов, но всенародная слава к ней пришла только после расставания с этим имиджем.