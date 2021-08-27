Держать ли ребенка столбиком после кормления: мнение доктора Комаровского

Как держать ребенка после кормления

После того, как малыша-грудничка покормили, его следует подержать вертикально минут 10: это помогает снизить вероятность срыгивания. Но не всем детям это необходимо, а только тем малышам, которые из-за срыгивания плохо набирают вес.

Остальных детей держать после еды "столбиком" не обязательно, мало того, в срыгивании младенцев есть свои положительные стороны.

Опасно ли, если ребенок срыгивает после еды?

Часто малыши, даже при грудном вскармливании, склонны к перееданию, поэтому срыгивание помогает в таких случаях убрать лишнюю пищу из желудка ребенка. Если ребенок хорошо ест, набирает вес нормально, при этом срыгивает (или не срыгивает вообще), а вы его держите вертикально после каждого кормления, то это ему не в плюс.

Потому что таким способом вы увеличиваете вероятность, что лишняя еда останется в желудке малыша. Некоторые дети при кормлении сильно заглатывают воздух, поэтому вертикальное положение после еды помогает им его "выпустить".

Также чтобы не перекармливать малыша, важно выбрать подходящий ему и маме режим кормления.