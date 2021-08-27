Секреты фэншуй: как организовать рабочее пространство на удаленке

Прежде всего, по словам эксперта, важно уделить внимание выбору рабочего места: например, нельзя заниматься делами, сидя с ноутбуком прямо в кровати.

Спальня является концентрацией так называемой иньской энергии — энергии очень спокойной, размеренной, связанной со здоровьем и отношениями, но никак не располагающей к работе. Для работы мы выбираем янские помещения: кабинет, гостиная или в крайнем случае кухня,

— пояснила Самарина.

Она добавила, что нельзя работать в тех местах, где нет окон, то есть в помещениях, куда не проникает дневной свет и воздух. Кроме того, специалист призвала уделять большое внимание положению рабочего стола.

Никогда не садитесь таким образом, чтобы за вашей спиной находилась дверь в комнату или открытое пространство, через которое постоянно ходят домочадцы. <…> Старайтесь садиться спиной к капитальной стене, чтобы взглядом вы могли контролировать дверь в комнату. Не садитесь спиной к окну, но все-таки иногда это единственно возможное положение. <…> Если вы сидите спиной к окну, постарайтесь сделать так, чтобы у вас был стул с высокой спинкой, позволяющей обеспечить защиту и поддержку, либо вы можете закрывать окна с помощью жалюзи или плотных штор,

— посоветовала консультант по фэншуй.

Как отметила Самарина, очень хорошо, если за спиной человека, погруженного с головой в работу, будет висеть картина с изображением горы. Она обеспечит поддержку в делах и позволит сохранить стабильность и уверенность. Также важно помнить, что подобный пейзаж не должен сопровождаться рисунками рек, озер и прочих водоемов. Это может привести к денежным потерям.

Очень хорошо, когда перед вашим столом есть много открытого пространства, для того чтобы энергия ци могла накопиться и дать вам свою поддержку. <…> Если перед нами находится стена, это препятствует творческому развитию, нахождению эффективных решений в работе, тормозит рабочий процесс,

— подчеркнула Самарина.

Консультант по фэншуй рекомендовала поддерживать свое рабочее место в чистоте и избавиться от ненужных бумаг, которые препятствуют циркуляции энергии. В то же время на работе положительно скажется наличие талисманов на столе.

Рекомендуется размещать любые символы, от которых вы чувствуете символическую поддержку: фотографии ваших близких или символы, связанные с учебой, богатством. Они должны быть по правую руку от вас. <…> Фэншуй не приветствует наличие кактусов в непосредственной близости с человеком. Своими колючками они создают ша — сгусток негативной энергии,

— отметила эксперт.