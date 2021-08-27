Как убрать жир с живота и сделать талию тоньше с помощью массажа гуаша: видеоурок

Звездный эксперт Анастасия Дубинская поделилась техниками массажа гуаша для портала Passion.ru, которые при регулярном выполнении вернут талии тонкость, животу — плоский рельеф, а заодно улучшат работу желудочно-кишечного тракта и избавят от хронических болей в пояснице (вот такой приятный бонус!).

«Цель этого мини-комплекса упражнений по массажу живота и талии: усиление кровотока в области подкожно-жировой клетчатки и активация процессов распада жировой ткани, что естественным образом приведет к восстановлению стройного силуэта. Также за счет рефлекторного воздействия на биологически активные точки улучшится состояние и функционирование органов желудочно-кишечного тракта. Процедура позволит устранить хроническую боль и мышечный спазм, снизить выраженность гипертонуса, что в том числе поможет постепенно устранить гиперлордоз — избыточный прогиб в поясничной области, и уменьшить выпячивание в области нижней части живота», — пояснила Анастасия Дубинская.

Первый этап — подготовительный. Выполняйте легкие растирающие движения скребком гуаша по всей поверхности живота. Другая рука немного фиксирует, натягивает ткани, придерживает складочки. Начинайте с самых мягких поверхностных, расслабляющих движений и далее усиливайте воздействие. Направление массажа может быть разным. Тело само подскажет, как, с какой интенсивностью, насколько глубоко должна идти работа. Вам останется лишь выполнить его пожелания — и все получится!

Отдельно поработайте с областью ребер. Встраивайте скребок в межреберные промежутки и выполняйте легкое пиление вперед и назад или разминание. При необходимости вы можете помогать себе руками. Пластина скребка поможет вам обработать очень напряженные, но труднодоступные межреберные мышцы. В завершение мягко выполните растирание ребер. Движение производится от задних ребер к солнечному сплетению. Если устают руки — дайте им отдых, встряхните легонько кистями и продолжайте массаж. Работаем скребком до расслабления, разогрева или порозовения тканей. Аккуратно выглаживайте, растирайте ребра. Такой массаж улучшит работу диафрагмы.

Второй этап — проработка талии. Выполним легкие растирающие движения по боковым поверхностям живота. Позвольте скребку освободить ваше тело от мышечных зажимов и спазмов, дайте расслабиться всему, что было спрессовано. И вы увидите, как ваша талия становится тонкой, как по волшебству теряя лишние сантиметры! По возможности уделите этому этапу 2-3 минуты. Для обеспечения более глубокого доступа к тканям вы можете наклониться и вытянуть бок.

Третий этап — массаж поясницы. Ослабленные мышцы живота часто приводят к усилению поясничного прогиба и напряжению мышц поясницы, что сопровождается хроническим болевым синдромом. Тщательно разминаем застарелые участки напряжения и мышечного спазма. По остистым отросткам позвонков не работаем, движения направлены горизонтально, параллельно ребрам. Обратите внимание, что в этой области могут быть многочисленные триггерные болевые точки. Прорабатываем их очень осторожно, при появлении сильной стреляющей или колющей боли массаж прекращаем. Восстановление тонуса мышц спины позволит нормализовать степень натяжения задней миофасциальной цепи и сбалансировать тонус передней брюшной стенки.

Четвертый этап — лимфодренажный массаж живота. В верхней части живота работаем от пупка к краю нижних ребер. Нам достаточно 5 проходок на каждом участке. Мы начинаем с легких поглаживающих движений и далее можем увеличить нажим. Скребок движется с отрывом от рабочей поверхности: доходим до ребер и возвращаемся в исходную точку. Выталкивайте, выгоняйте из живота весь «стрессовый» жир, а вместе с ним — отеки, тревогу и напряжение!

Пятый — массаж нижней части живота: от пупка до области паха. Движения легкие, поглаживающие, никаких чрезмерных усилий или болезненных ощущений. Вам должно быть комфортно и приятно. Выполняем 5 проходок. Придерживайте второй рукой складочки, добирайтесь до самых труднодоступных мест.

Заключительное упражнение — проработка боковых сторон живота. Внимание! Мы выполняем движения скребком:

от позвоночника к боковой стороне;

сверху вниз по боковым сторонам;

от боковых сторон живота к центру. Старайтесь, чтобы скребок ритмично и легко скользил по животу.