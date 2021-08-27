Пять причин для брака с некрасивым мужчиной

Он готов давать тебе больше
Комплексы некрасивых мужчин идут на пользу их возлюбленным. Ведь такой кавалер всегда не уверен, что его может полюбить прекрасная незнакомка, а тем более пойти с ним под венец. Он будет стараться исполнить любой каприз, лишь бы ему и дальше позволяли быть рядом.
У него адекватные ожидания от женщины
Красавчики любят, чтобы им соответствовали. А те мужчины, что чуть симпатичнее обезьяны, будут менее требовательны. Они с пониманием отнесутся, если их избранница, скажем, наберет пару лишних килограммов. Для таких людей внешность — далеко не главное.
Он вряд ли будет изменять
Когда рядом с нами писаный красавец, нужно держать ухо востро. И дамы вокруг него будут виться, и сам может посматривать налево. Мужчина же с неприглядной наружностью будет меньше заставлять ревновать. На него не станут заглядываться соперницы, а сам он будет ценить ваше внимание.
Мужчины с внешностью как с обложки глянцевого журнала очень эгоистичны и нередко отличаются нарциссизмом. Люди с более скромной внешностью не зацикливаются на себе, а значит, больше внимания уделяют своей половинке.
Он заслужит твое внимание
Если вы уже завязали отношения с не очень привлекательным мужчиной, но вас все еще что-то останавливает, задумайтесь — он же чем-то вас зацепил? Как правило, такие ухажеры умеют найти ключ к женскому сердцу с помощью слов и поступков, они разборчивы и настойчивы в своем стремлении завоевать избранницу.