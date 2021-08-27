Пять причин для брака с некрасивым мужчиной

Он готов давать тебе больше

Комплексы некрасивых мужчин идут на пользу их возлюбленным. Ведь такой кавалер всегда не уверен, что его может полюбить прекрасная незнакомка, а тем более пойти с ним под венец. Он будет стараться исполнить любой каприз, лишь бы ему и дальше позволяли быть рядом.

У него адекватные ожидания от женщины

Красавчики любят, чтобы им соответствовали. А те мужчины, что чуть симпатичнее обезьяны, будут менее требовательны. Они с пониманием отнесутся, если их избранница, скажем, наберет пару лишних килограммов. Для таких людей внешность — далеко не главное.

Он вряд ли будет изменять

Когда рядом с нами писаный красавец, нужно держать ухо востро. И дамы вокруг него будут виться, и сам может посматривать налево. Мужчина же с неприглядной наружностью будет меньше заставлять ревновать. На него не станут заглядываться соперницы, а сам он будет ценить ваше внимание.

Он не зациклен на себе

Мужчины с внешностью как с обложки глянцевого журнала очень эгоистичны и нередко отличаются нарциссизмом. Люди с более скромной внешностью не зацикливаются на себе, а значит, больше внимания уделяют своей половинке.

Он заслужит твое внимание