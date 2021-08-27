Пять полезных овощей, которые на самом деле вредны для вашего здоровья - Нет, это не шутка

Овощи овощам — рознь. Некоторые из овощей в лучшем случае можно назвать безвредными. А некоторые полезны только в ограниченных количествах.

Между тем, определенные овощи вообще представляют больше опасности, чем могут принести пользы. И тот факт, что помидоры и лук нравятся вам больше, чем шпинат и брокколи, в конечном итоге может сослужить вам плохую службу. Но обо всем по порядке.

Картофель

Очень спорный продукт. С одной стороны, картофель — неотъемлемая часть фаст-фуда и питания в стиле junk. Говорить о пользе жареной картошки в приличном обществе не принято. С другой стороны, в картофеле содержится много полезных питательных элементов. Поэтому диетологи обычно не советую полностью исключать картошку из рациона. В частности, говорят о высоком содержании калия, который необходим для нормального артериального давления, а также оказывает влияние на плотность мышц и формирование костной ткани. Однако, калий можно получать и из других источников, например, из мяса, бобовых, моркови, перце, капусте и т. д. Картофель же содержит соланин, который негативно влияет на нервную систему и крахмал, который при долгом хранении картошки распадается на простые углеводы.

Дополняет картину тот факт, что у картофеля весьма высокий гликемический индекс. Это означает, что картофель быстро отдает энергию организму, мало насыщает и негативно влияет на обменные процессы в организме.

Помидоры

Казалось бы, помидоры — это святое. Они являются неотъемлемой частью любой здоровой диеты. Один помидор может содержать треть суточной нормы витаминов С и B. К тому же в контексте здорового питания принято восхвалять ликопин — мощный антиоксидант, содержащийся в помидорах.

Однако, не все так просто.

Дифирамбы стоит петь только помидорам, которые выращены в естественных условиях. Помидоры, выращенные с использованием химических удобрений, несут намного больше вреда, чем пользы.

Вне зависимости от того, где выращивались помидоры, следует помнить о том, что они содержат грубую клетчатку провоцируют кислотность. В больших количествах они раздражают слизистую оболочку желудка. Поэтому помидоры опасны при гастрите и язве желудка. Больше того, некоторые медики считают, что чрезмерное увлечение помидорами способно стимулировать развитие этих болезней.

Желчегонные свойства помидорово также делает их опасными при заболеваниях желчных путей, даже на самых ранних стадиях. Также помидоры противопоказаны при подагре, поскольку могут провоцировать приступы болезни. Но даже если вы абсолютно здоровы помидоры могут представлять опасность. Их часто называют краеугольными камнями диеты для похудения. Однако, помидоры могут вызывать скачки уровня сахара в крови. Любая диета в таких условиях становится неэффективной, больше, того возможно развитие целого букета неприятных заболеваний.

Баклажаны

Уже упоминавшийся соланин — не единственная опасность, которую таят баклажаны. Большую угрозу несут вещества, содержащиеся в мякоти баклажана и стимулирующие рост количества щавелевой кислоты в организме. Проще говоря, увлекаясь баклажанами, вы повышаете шансы на то, что у вас в почках образуются камни.

Капуста

Этот овощ противопоказан тем, что страдает от заболеваний щитовидной железы (в капусте много йода). Однако, это не единственная опасность. Капуста повышает кислотность, поэтому при гастритах или язве она может быть попросту опасна. И, как и в случае с помидорами, существует опасность того, что увлекаясь капустой, вы создаете условия для развития этих неприятных болезней.

Лук