ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Dejavu Lounge состоялся показ летней коллекции купальников ABFD Swimwear

На мероприятии Sunset Boulevard & Zonin Prosecco в столичном клубе Dejavu Lounge состоялся показ летней коллекции купальников бренда ABFD swimwear, лето 2022. Отличительными чертами являлись всевозможные вырезы и разрезы, выделение талии завязками, завышенная линия ноги и бедра, купальники-бандо, треугольники, платья, летние халатики с бахромой и кисточками на поясах.

Еще один вечный тренд – асимметрия. Так что если не знаете, какой купальник выбрать, покупайте раздельный или цельный купальник на одно плечо или с асимметрией на талии – это модно всегда.

Так же останутся модные женские купальники с различными принтами. Особенно популярны будут узоры анималье, бохо, тропические и цветочные принты.

Для тех, кому принты попросту не идут, в моде всегда однотонные купальники ярких тонов.

Если вы не знаете, какой купальник выбрать, обращайтесь смело к Анастасии Балак. Она поможет подобрать не только однотонные ткани, а также различные принты, которые можно перенести на любую ткань, тем самым создав комплект мечты, да еще и по вашей фигуре!



