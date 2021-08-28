Галерея: итальянский ювелирный бренд создал украшения с эстонскими надписями

«Мне очень приятно, что один большой и известный итальянский ювелирный бренд вдохновлен красотой маленькой Эстонии, красивыми женщинами и нашей позитивной энергией. В сотрудничестве с дизайнерами мы создали для нас совершенно уникальную коллекцию с надписями на эстонском языке», - говорит Авели Киппари, менеджер по закупкам Goldtime. «Украшения с надписями уже много лет набирают популярность в ювелирном мире, и эта тенденция, похоже, не прекращается и в Эстонии. Личность и эмоциональная связь с украшениями становятся все более важными, поэтому я особенно рада поделиться этим со всеми», - добавиоа она.