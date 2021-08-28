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Стали известны самые популярные бренды 2021 года

Gucci kauplus Hongkongis. ФОТО: Bobby Yip

Аналитики интернет-магазина The RealReal назвали самые популярные бренды 2021 года. Соответствующий отчет появился на сайте компании.
 

Согласно опубликованным данным, лидером по продажам в люксовом сегменте стал итальянский модный дом Gucci. При этом наибольшим спросом среди покупателей пользовались аксессуары марки. Второе место по популярности занял французский модный дом Louis Vuitton. Известно, что в список также вошли такие бренды, как Chanel, Prada и Dior, передает Lenta.ru.

Кроме того, выяснилось, что продажи дорогих кроссовок выросли на 383 процента по сравнению с показателями прошлого года. Отмечается, что чаще всего их покупают миллениалы (люди, рожденные в период с 1981 по 1996 год). По словам экспертов, лидером в данной категории стала обувь спортивного бренда Nike. Благодаря сотрудничеству компании с рэпером и предпринимателем Канье Уэстом ее кроссовки имеют самую высокую стоимость при перепродаже среди других марок на различных интернет-платформах.

Помимо этого, аналитики отметили рост популярности японских марок уличной одежды, среди которых лидерами стали Issey Miyake и Yohji Yamamoto Pour Homme.

«Опытные покупатели инвестируют деньги в предметы роскоши, причем значительный рост такого поведения наблюдается среди представителей поколения Z (люди, родившиеся в период с 1997 по 2012 год) и миллениалов. По нашим данным, среди всех возрастных групп наиболее осознанными покупателями будут представители поколения Z», — высказался президент RealReal Рати Сахи Левеск (Rati Sahi Levesque).

Модный дом Gucci не раз удостаивался звания самого популярного бренда в мире. Например, его признали наиболее известным в первом квартале 2021 года, а также разместили на первом месте во втором и третьем кварталах 2020 года.

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