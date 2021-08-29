Видео: простой способ, как вернуть белый цвет потускневшему белью

Пользовательница соцсети Лиз (Liz) регулярно делится на своей странице советами, связанными с уборкой и декором дома. На одном из последних видео она показала лайфхак, который поможет отбелить старые белые вещи во время стирки, пишет Lenta.ru.

Так, Лиз порекомендовала нанести на ткань средство для мытья посуды и хозяйственное мыло, а затем отправить его в стирку. «Вы добьетесь белого цвета без использования отбеливателя», — заверила она. Публикация стала вирусной и набрала почти 270 тысяч просмотров и больше 10 тысяч лайков.