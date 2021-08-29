Видео: простой способ, как вернуть белый цвет потускневшему белью
Жительница Канады раскрыла простой способ вернуть белый цвет потускневшему белью и прославилась в интернете. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.
Жительница Канады раскрыла простой способ вернуть белый цвет потускневшему белью и прославилась в интернете. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.
Пользовательница соцсети Лиз (Liz) регулярно делится на своей странице советами, связанными с уборкой и декором дома. На одном из последних видео она показала лайфхак, который поможет отбелить старые белые вещи во время стирки, пишет Lenta.ru.
Так, Лиз порекомендовала нанести на ткань средство для мытья посуды и хозяйственное мыло, а затем отправить его в стирку. «Вы добьетесь белого цвета без использования отбеливателя», — заверила она. Публикация стала вирусной и набрала почти 270 тысяч просмотров и больше 10 тысяч лайков.
Подписчики оценили совет женщины, а также оставили собственные советы в комментариях. «Можно еще воспользоваться пищевой содой. Это безвредно и дешево», «Рекомендую наливать белый уксус в отсек для порошков!», «Я попробовала этот способ, и он сработал!», «Впервые о таком слышу! Обязательно протестирую этот лайфхак!» — высказывались они.
@lizluxehome
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