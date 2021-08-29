15 элементов гардероба, которые делают женщину сексуально привлекательной в глазах мужчины
Некоторые предметы женской одежды остаются неизменными элементами чувственности: какие из них мужчины ценят больше всего?
Некоторые предметы женской одежды остаются неизменными элементами чувственности: какие из них мужчины ценят больше всего?
Соблазняем мужчину гардеробом
Несмотря на то, что времена меняются, и мода адаптируется к текущим тенденциям, некоторые предметы одежды остаются неизменными с точки зрения женственности и чувственности. К счастью, сегодня можно составить нужный гардероб без труда – только обжившись и разобравшись, как легко и просто покупать на Amazon, можно дешево и сердито обзавестись стильными и модными вещами совсем недорого, пишет Клубер.
Женская сексуальность глазами мужчины
Так что же по-настоящему привлекает мужчину в женском гардеробе? Ответ прост, и он не оставляет надежды женщинам-рабочим лошадкам: туфли на шпильках (которые удлиняют ноги, улучшая их форму), смелые и агрессивные мини-юбки, одежда из прозрачных тканей (вариант вне времени), облегающие или платья с сильно открытой спиной.
Вот какие вещи желательны в гардеробе женщины, желающей покорить мужчину:
Чулки
Это одна из самых классических форм одежды представительниц прекрасного пола, заставляющая фантазировать всю мужскую вселенную.
Прозрачность, недоступность и смелая игра воображения опьяняют чувства и оставляют место для удивительных мечтаний. Плюс парой элегантных туфель, которые придадут чувственности и очарования.
Блуза с прозрачными вставками.
Прозрачность с незапамятных времен интриговала мужчин смесью дерзости, очарования и соблазнения, которое так любят видеть в глазах мужчин женщины. Риск состоит в том, чтобы впасть в пошлость. Подбирать и носить такую одежду нужно с умом. Правильно подобранный бюстгальтер или топ украсят образ.
Нижнее белье
Не только нижнее белье. Купальники потому так популярны, что они сочетают в себе ретро-стиль с современным шармом… от которых у мужчин кружится голова! Утонченные и сексуальные комплекты могут быть очень универсальными. Фактически, их можно носить под широкую куртку, сочетать с пышной юбкой с завышенной талией, шортами, джинсами или брюками-палаццо. Они смогут придать изысканный шарм, эффектно подчеркнув формы.
Сапоги до бедра
Сапоги чулки – синоним соблазнения, слегка кошачьего. Существуют разные модели, от плоских до головокружительных, короче говоря, сегодняшним выбором современные женщины избалованы. Сапоги чулки обладают удивительной способностью удлинить силуэт, позволяя выделить ноги. Особенно хорошо сочетается с мини-юбками и узкими брюками.
Платье-комбинация
Платье, которое окутывает тело женщины прозрачными вставками (желательно кружевными), может только пробудить чувства. Все изгибы тела будут оценены по достоинству! Завершат образ чулки, туфли на шпильке и достаточно тесный жакет.
Длинная юбка с разрезом
Без тени сомнения, длинная юбка с разрезом придает женщинам некую интригующую нотку, не затмевая элегантности и шарма. Её можно носить по разным поводам, от официального ужина до сходки хиппи. И, почему бы не надеть ее даже на галантное свидание. Ноги обязательно удлинить на несколько сантиметров.
Кожаная куртка
Не успевая выйти из моды, кожаная куртка каждый год становится must have весны и осени. Мужчинам нравится образ бунтарки, которыцй дразнит их чувства. Принцессы уступают место наездницам, независимым женщинам, которые знают свое дело и которые не задают лишних вопросов!
Джинсы скинни
Джинсы скинни придуманы для гламурной и женственной женщины, которая не боится рискнуть и пожертвовать комфортом. Подходящие для разных ситуаций, они идеально смотрятся с кроссовками или с туфлями на каблуках, если речь идет о вечернем мероприятии.
Клатч с драгоценными камнями
Простой и минималистичный клатч, украшенный кристаллами, пайетками, бусинами, как если бы это был сундук с сокровищами. Эти маленькие сумочки украсят образ на самом изысканном вечере, придавая элегантность и изысканность.
Мини-юбка
Мини-юбка, которая безраздельно царила в моде на протяжении полувека – это самое эффектное выражение женственности. Почему мужчинам она так нравится? Безусловно, из-за открытых ног. Разве женские ножки не всегда кружили голову сильной половине человечества? Сегодня в тренде очень короткие мини-юбки из мягкого трикотажа с принтами и узорами самых разных цветов или даже слегка драпированные.
Очки
Если раньше женщин в очках ассоциировали с «четырехглазыми учеными», то сегодня очки обладают совершенно другим шармом, как средство чувственности и слабости. Удачный пример: Ким Бейсингер в «Бэтмене».
Особенно очаровательны модели очков в форме кошачьих глаз, которые делают образ более озорным. Как они могут не понравиться мужскому полу?
Комбинезон
Комбинезон или цельный костюм сам по себе представляет готовый образ. Его нужно правильно выбрать применительно к случаю. Главное, не перепутать его со спортивным костюмом: комбинезон – это поистине шикарный предмет одежды. Правильный вырез и зауженная талия помогут продемонстрировать сильные стороны.
Платье с глубоким вырезом
Искушение, перед которым мужчина не может устоять, – это спина женщины. Американский вырез (особенно подходящий для женщин с маленькими плечами), например, позволяет видеть красивую часть спины. Очевидно, что чем глубже вырез, тем больше разыгрывается фантазия, формируя потрясающую реальность.
Шорты
Шорты ассоциируются с Лолитой, сочетая простоту с озорством. Как и мини-юбка, они позволяют показать ноги. И если последние не такой длины, как хотелось бы, стоит пойти на хитрость, которая состоит в том, чтобы надевать их с обувью на высоком каблуке. Особенно соблазнительно носить с заправленными внутрь мини-футболками или с рубашками оверсайз, открывающими одно или оба плеча.
Туфли на шпильке
Случайно ли, что Шэрон Стоун в знаменитом «Основном инстинкте» носит туфли на шпильке? Абсолютно нет, потому что они содержат посыл, в котором совмещены все характеристики женственности: чувственность, женственность, элегантность, шарм, провокация и агрессия.
Мужчина ценит простые, но элегантные образы, которые умеют украсить женское тело и при этом не впадать в излишества, которые сделали бы наряд вульгарным. И важно также не переборщить с деталями, чтобы их не было слишком много. Элегантность и простота – главные составляющие, делающие женщину сексуальной и интригующей.