15 элементов гардероба, которые делают женщину сексуально привлекательной в глазах мужчины

Соблазняем мужчину гардеробом

Несмотря на то, что времена меняются, и мода адаптируется к текущим тенденциям, некоторые предметы одежды остаются неизменными с точки зрения женственности и чувственности. К счастью, сегодня можно составить нужный гардероб без труда – только обжившись и разобравшись, как легко и просто покупать на Amazon, можно дешево и сердито обзавестись стильными и модными вещами совсем недорого, пишет Клубер.

Женская сексуальность глазами мужчины

Так что же по-настоящему привлекает мужчину в женском гардеробе? Ответ прост, и он не оставляет надежды женщинам-рабочим лошадкам: туфли на шпильках (которые удлиняют ноги, улучшая их форму), смелые и агрессивные мини-юбки, одежда из прозрачных тканей (вариант вне времени), облегающие или платья с сильно открытой спиной.

Вот какие вещи желательны в гардеробе женщины, желающей покорить мужчину:

Чулки

Это одна из самых классических форм одежды представительниц прекрасного пола, заставляющая фантазировать всю мужскую вселенную.

Прозрачность, недоступность и смелая игра воображения опьяняют чувства и оставляют место для удивительных мечтаний. Плюс парой элегантных туфель, которые придадут чувственности и очарования.

Блуза с прозрачными вставками.

Прозрачность с незапамятных времен интриговала мужчин смесью дерзости, очарования и соблазнения, которое так любят видеть в глазах мужчин женщины. Риск состоит в том, чтобы впасть в пошлость. Подбирать и носить такую одежду нужно с умом. Правильно подобранный бюстгальтер или топ украсят образ.

Нижнее белье

Не только нижнее белье. Купальники потому так популярны, что они сочетают в себе ретро-стиль с современным шармом… от которых у мужчин кружится голова! Утонченные и сексуальные комплекты могут быть очень универсальными. Фактически, их можно носить под широкую куртку, сочетать с пышной юбкой с завышенной талией, шортами, джинсами или брюками-палаццо. Они смогут придать изысканный шарм, эффектно подчеркнув формы.

Сапоги до бедра

Сапоги чулки – синоним соблазнения, слегка кошачьего. Существуют разные модели, от плоских до головокружительных, короче говоря, сегодняшним выбором современные женщины избалованы. Сапоги чулки обладают удивительной способностью удлинить силуэт, позволяя выделить ноги. Особенно хорошо сочетается с мини-юбками и узкими брюками.

Платье-комбинация

Платье, которое окутывает тело женщины прозрачными вставками (желательно кружевными), может только пробудить чувства. Все изгибы тела будут оценены по достоинству! Завершат образ чулки, туфли на шпильке и достаточно тесный жакет.

Длинная юбка с разрезом

Без тени сомнения, длинная юбка с разрезом придает женщинам некую интригующую нотку, не затмевая элегантности и шарма. Её можно носить по разным поводам, от официального ужина до сходки хиппи. И, почему бы не надеть ее даже на галантное свидание. Ноги обязательно удлинить на несколько сантиметров.

Кожаная куртка