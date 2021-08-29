Психиатр рассказала, как женщине справиться с кризисом среднего возраста

Наиболее частым признаками кризиса среднего возраста выступает глобальное недовольство собственной жизнью. В этот период женщины страдают из-за собственной нереализованности как в карьере, так и в семье, поэтому часто они меняют профессию или разводятся, пишет Medikforum.ru.

Первое, что рекомендует эксперт — осознать проблему заранее. Это значит, что еще до наступления кризиса необходимо осмыслить свою жизнь с «холодной головой» и заранее, в спокойном состоянии принять решение о своем будущем. Важно при этом принять неизбежность экзистенциального кризиса.

«Честно признайтесь себе: „Да, я сейчас прохожу через период переоценки достижений и ценностей, это естественный этап, я его принимаю“. Не надо засовывать голову в песок. Лучше сфокусировать внимание на положительных моментах, на имеющихся навыках, на достигнутых целях, ставить планы на будущее, нежели думать о том, чему сбыться не суждено», — говорит специалист.