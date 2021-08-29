Психиатр рассказала, как женщине справиться с кризисом среднего возраста
Экзистенциальный кризис — явление естественное и неизбежное. Как пройти через этот период жизни с «минимальными потерями» рассказала психиатр Айна Громова.
Экзистенциальный кризис — явление естественное и неизбежное. Как пройти через этот период жизни с «минимальными потерями» рассказала психиатр Айна Громова.
Наиболее частым признаками кризиса среднего возраста выступает глобальное недовольство собственной жизнью. В этот период женщины страдают из-за собственной нереализованности как в карьере, так и в семье, поэтому часто они меняют профессию или разводятся, пишет Medikforum.ru.
Первое, что рекомендует эксперт — осознать проблему заранее. Это значит, что еще до наступления кризиса необходимо осмыслить свою жизнь с «холодной головой» и заранее, в спокойном состоянии принять решение о своем будущем. Важно при этом принять неизбежность экзистенциального кризиса.
«Честно признайтесь себе: „Да, я сейчас прохожу через период переоценки достижений и ценностей, это естественный этап, я его принимаю“. Не надо засовывать голову в песок. Лучше сфокусировать внимание на положительных моментах, на имеющихся навыках, на достигнутых целях, ставить планы на будущее, нежели думать о том, чему сбыться не суждено», — говорит специалист.
Когда этот этап все же наступил Айна Громова рекомендует переключить фокус внимания с внешнего мира на внутренний. Следует заняться своим здоровьем, как физическим, так и психологическим. Посещать процедуры «красоты», массажи, психолога и другие релаксирующие мероприятия. Кроме того, по словам врача, необходимо воспитать в себе здоровый эгоизм, который предполагает отсутствие эмоциональной зависимости от окружающих людей.