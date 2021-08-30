«Докажи, что ты меня любишь»: кому и зачем нужны подтверждения чувств

Когда речь заходит о любви, стереотипно именно женщинам приписываются «ужасы» проверки отношений на прочность. На самом деле пар, в которых и мужчины, и женщины выявляют высокий уровень любовной привязанности друг к другу, немало. Давайте попробуем понять, зачем партнер требует подтверждения чувств, и как быть, если и вам выпала возможность пройти этот «квест».

«Жизненный сценарий» родителей

Одной из причин, почему партнер хочет доказательств, может являться модель отношений в родительской семье. Вырастая, ребенок имеет лишь один паттерн поведения — родительский, его еще называют «жизненный сценарий». К сожалению, даже если вы осознаете этот сценарий, полностью избежать его повторения в своей жизни крайне сложно.

Ссора. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Например, ребенок мог воспитываться в семье, где один из супругов упрекал другого в неверности. Скандалы на почве ревности, детальное прояснение времени проведенного вне дома, подсчет потраченных денег из семейного бюджета — все это ставило под сомнение такие качества, как доверие, надежность и вера в честность партнера.

Иногда родители сами невольно втягивают ребенка в свои взаимоотношения, рассказывая, как непроста взрослая жизнь. Отсюда установки, которые, словно знамя, мы несем впереди себя: «Твой отец изменяет, другие мужчины тоже так поступают», «Никогда не повторяй моих ошибок, будь независимой» и «Мужчинам нельзя доверять». Эти и многие другие фразы становятся фундаментом, на котором мы строим свою дальнейшую жизнь. Презумпция невиновности здесь не работает — ведь мужчине нельзя доверять, это опасно.

Однако глубинное желание любить и быть любимой заложено в нас природой. И когда мы вступаем в отношения с мужчиной, нас раздирает противоречие: с одной стороны, мы хотим близости, любви и доверия, с другой — мы боимся, что нам могут сделать больно, обманут и предадут.

Помочь в этом случае может откровенный разговор. Вместо очередного бессмысленного скандала попробуйте открыто рассказать о своих чувствах. Конечно, такое признание требует осознанности и смелости, однако эффект от него не сопоставим ни с одним возможным доказательством любви. Если вы прямо скажете, что боитесь быть отвергнутой и оставленной, не чувствуете себя в безопасности рядом со своим возлюбленным, и именно поэтому требуете доказать любовь, то получите гораздо больше внимания и заботы, чем после ссоры на почве взаимообвинений.

Сомнения в своей ценности и уникальности

Необходимость получать постоянные подтверждения любви также может возникнуть из-за внутренней неуверенности и отсутствия установки «Я — хороший». Тысяча сомнений относительно своей персоны по разным вопросам — лучшее подспорье для того, чтобы перенести свой страх на другого, требуя от него беспрекословной любви. Чаще такое поведение свойственно людям, которые внешне совсем не выглядят робкими.