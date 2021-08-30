«Докажи, что ты меня любишь»: кому и зачем нужны подтверждения чувств

Возникали ли у вас когда-нибудь сомнения в чувствах партнера? Казалось ли вам, что вы недополучаете любви? Или, быть может, вы сталкивались с тем, что любимый мужчина требовал доказательств ваших чувств? Разбираемся в причинах такого поведения.
Когда речь заходит о любви, стереотипно именно женщинам приписываются «ужасы» проверки отношений на прочность. На самом деле пар, в которых и мужчины, и женщины выявляют высокий уровень любовной привязанности друг к другу, немало. Давайте попробуем понять, зачем партнер требует подтверждения чувств, и как быть, если и вам выпала возможность пройти этот «квест».
«Жизненный сценарий» родителей
Одной из причин, почему партнер хочет доказательств, может являться модель отношений в родительской семье. Вырастая, ребенок имеет лишь один паттерн поведения — родительский, его еще называют «жизненный сценарий». К сожалению, даже если вы осознаете этот сценарий, полностью избежать его повторения в своей жизни крайне сложно.
Например, ребенок мог воспитываться в семье, где один из супругов упрекал другого в неверности. Скандалы на почве ревности, детальное прояснение времени проведенного вне дома, подсчет потраченных денег из семейного бюджета — все это ставило под сомнение такие качества, как доверие, надежность и вера в честность партнера.
Иногда родители сами невольно втягивают ребенка в свои взаимоотношения, рассказывая, как непроста взрослая жизнь. Отсюда установки, которые, словно знамя, мы несем впереди себя: «Твой отец изменяет, другие мужчины тоже так поступают», «Никогда не повторяй моих ошибок, будь независимой» и «Мужчинам нельзя доверять». Эти и многие другие фразы становятся фундаментом, на котором мы строим свою дальнейшую жизнь. Презумпция невиновности здесь не работает — ведь мужчине нельзя доверять, это опасно.
Однако глубинное желание любить и быть любимой заложено в нас природой. И когда мы вступаем в отношения с мужчиной, нас раздирает противоречие: с одной стороны, мы хотим близости, любви и доверия, с другой — мы боимся, что нам могут сделать больно, обманут и предадут.
Помочь в этом случае может откровенный разговор. Вместо очередного бессмысленного скандала попробуйте открыто рассказать о своих чувствах. Конечно, такое признание требует осознанности и смелости, однако эффект от него не сопоставим ни с одним возможным доказательством любви. Если вы прямо скажете, что боитесь быть отвергнутой и оставленной, не чувствуете себя в безопасности рядом со своим возлюбленным, и именно поэтому требуете доказать любовь, то получите гораздо больше внимания и заботы, чем после ссоры на почве взаимообвинений.
Сомнения в своей ценности и уникальности
Необходимость получать постоянные подтверждения любви также может возникнуть из-за внутренней неуверенности и отсутствия установки «Я — хороший». Тысяча сомнений относительно своей персоны по разным вопросам — лучшее подспорье для того, чтобы перенести свой страх на другого, требуя от него беспрекословной любви. Чаще такое поведение свойственно людям, которые внешне совсем не выглядят робкими.
Яркие женщины и мужчины, демонстрирующие уверенность в себе, привлекательные и нравящиеся, могут стать заложниками такого понятия как нарциссизм. В его основе лежит внутренний конфликт, который можно описать как желание получить любовь, которой не было в детстве. Это невротическое состояние, требующее постоянных доказательств извне, что «я любим». С виду такие люди довольно циничны ко всему, что происходит, в том числе и к отношениям. Их цинизм, такой привлекательный и интригующий на этапе узнавания партнера, оборачивается маниакальным желанием 24/7 чувствовать себя единственным и уникальным, пишет Marie Claire.
Такие отношения можно сравнить с кувшином с дырявым дном — его невозможно наполнить до краев. Ведь сколько бы внимания вы ни уделяли партнеру, ему всегда будет мало. Самые безобидные просьбы в начале отношений — например, чаще звонить и говорить слова любви — через некоторое время оборачиваются требованиями доказать свои чувства, рискуя жизнью. В такой ситуации второму партнеру важно осознать, что происходит на самом деле, и перестать играть в эту игру. «Причинить добро другому» и вылечить насильно невозможно. Да и не нужно. Но сохранить свои границы и не допустить трагедии — необходимо.
Непонимание принципа безусловной любви
Еще одним поводом требовать доказательств, может быть непонимание своего ресурса в отношениях. Внутреннее убеждение, что любить меня можно лишь за что-то — чаще всего материальное — привычка из прошлого. Еще в детстве многим из нас родители или старшие наставники пытались навязать свои понятия о том, какими должны быть идеальная жена, муж, мать, друг, сын, дочь и т.д. Почему же многие дети стремятся соответствовать этим стереотипам? Все просто: вписываясь в рамки «идеального ребенка», мы удовлетворяем не только желание родителей, но и становимся «хорошими» в своих собственных глазах, а значит — достойными того, чтобы нас любили.
На самом деле родители обычно делают это из лучших побуждений — они хотят для нас добра. Но их мотивация чаще всего представляет собой набор шаблонных фраз, которые мы поневоле впитываем: «Хорошая хозяйка должна уметь готовить», «Настоящий мужчина — это тот, кто может обеспечить свою семью, прибить гвоздь, починить холодильник и т.д.». Бессознательно мы усваиваем эти правила, вследствие чего понятие «безусловной любви» становится эфемерным.
И во взрослой жизни, когда мужчина влюбляется в нас и не требует соответствовать «идеалу», у нас возникает диссонанс. Более того, ему может быть в принципе не понятно наше стремление к стереотипной модели поведения «хорошей и любящей жены». В подавляющем большинстве случаев мужчина выберет отсутствие уборки дома в течение недели, чем раздраженный тон уставшей от домашних забот партнерши. А женщина может с пониманием и терпением относиться к временным финансовым трудностям, в то время как муж изводит себя чувством вины из-за того, что он не может обеспечить семью.
Выйти из замкнутого круга поможет осознание, что отношения не строятся лишь на обмене материальными благами. Спросите себя: «Что я даю партнеру?». Пусть в этот список попадут не только материальные обязательства, но и духовные составляющие, такие как: тепло, забота, внимание, поддержка и умение слушать.