Почему стоит ограничить употребление сахара взрослым и детям

Почему вообще хочется есть много сладкого?

Дети обожают вкусности и сладкие газированные напитки. Не ограничивают себя во вкусных десертах и взрослые.

Отчего же так тянет на сладкое, диетологи объясняют просто. Изделия с сахаром вызывают в организме гормональные изменения, которые дарят ощущение радости. А еще конфетами и вафлями люди заедают стресс и плохое настроение.

Много сладостей покупают и детям, превышая дневную норму в разы: а в день следует употреблять не более 30 граммов сахара, это примерно шесть чайных ложек. Вот только частое употребление сахара и сладостей негативно влияет на организм.

Чем опасен сахар и какими продуктами его заменить?

Если вы переедаете сладкого, то риски заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями возрастают в разы. Кроме того, чрезмерное употребление сахара приводит к кариесу, диабету, избыточному весу. Поэтому лучше искать альтернативу сладкому.

Диетолог Лариса Бойченко советует вместо магазинных сладостей переходить на домашние желейные десерты, то есть из фруктов и ягод, приготовленные муссы, желейные торты. Это как раз-таки альтернатива сладостям, но сахар добавлять туда не следует.

Не советуют врачи злоупотреблять и сахарозаменителями. Природные, такие, как стевия, безопасны, а вот синтетические могут навредить печени или повысить уровень глюкозы в крови.

И все-таки, какие сладости самые безопасные?

Тем, кто совсем не готов отказаться от изделий с сахаром, диетологи из всего ассортимента сладкого рекомендуют выбирать зефир.