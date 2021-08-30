Семь фильмов, советы из которых помогут испортить любые отношения

Фильм «Энни Холл»: испортить трогательные отношения

Если ваша цель — свести на нет все начинания вашего партнера, тогда Вуди Аллен вам в помощь! Знаменитый режиссер уже долгие годы помогает парам осознать, что роман себя изжил и необходимо просто отпустить партнера. Главная мысль, которую можно вынести из этой ленты, — нужно легко преодолевать свои неврозы и почаще ходить к психотерапевтам.

Фильм «Плутовство»: переключить внимание партнера

Если вам срочно нужен экшен, чтобы отвлечь внимание от себя любимой (вдруг вы сделали нечто такое, что может вызвать гнев избранника), тогда срочно устройте скандал! Только действуйте проверенными методами, и тогда успех вам обеспечен. Да и лавры победителя тоже не заставят себя ждать. К слову, поговаривают, что не только обитатели Белого дома не обходят стороной эту сатирическую комедию, но и политики рангом пониже тоже нет-нет да и заимствуют оттуда актуальные приемы. А чем вы хуже?

Фильм «Клан Сопрано»: показать многочисленной родне, кто тут главный

Вряд ли кто будет спорить, что трилогия «Крестный отец» — весьма полезное пособие для всех, у кого есть многочисленные родственники, не считающиеся с вашей личной жизнью. Однако именно в семейно-криминальной части «Клана Сопрано» можно найти ответы на многие житейские и психологические вопросы, а также избавиться от бессонницы.

Фильм «Серена»: поддаться ревности

Даже самые счастливые пары не застрахованы от того, что тайны прошлого и ревность могут разрушить идеальные отношения. Но если все же повод появился и теперь вы сгораете от ревности, подозревая своего партнера во всех смертных грехах, тогда фильм станет своеобразным руководством. Только не увлекайтесь слишком сильно! А то еще заиграетесь.

Фильм «Секс в большом городе»: решать проблемы при помощи секса

Поклонников культового сериала (и фильма, конечно) трудно будет убедить, что эта история — не более чем вымысел и красивая сказка. Ну неужели можно поверить в то, что девушка практически нигде не работает (не берем во внимание колонку, которую она выдает раз в неделю в журнале), но при этом живет в самом дорогом районе Нью-Йорка и одевается исключительно в брендовые вещи. А еще она 10 лет пытается захомутать мужчину своей мечты и в 40-летнем возрасте наконец-то получает заветное предложение. Но одна из основных мыслей картины — при помощи секса можно решить практически любую проблему.

Фильм «Шопоголик»: жить не по средствам

Если вы любите пускать пыль в глаза и вам ничего не стоит потратить последние сбережения на брендовые вещи, тогда фильм вам точно понравится. Как выйти в минус, наделать кучу долгов, поругаться с судебным приставом и устроиться на работу, чтобы все исправить, — этому и не только можно научиться у главной героини.

Фильм «Немножко беременна»: проверять отношения беременностью