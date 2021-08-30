Звездный бэби-бум продолжается! 2021-й богат на прибавления в знаменитых семействах. 5-tv.ru узнал, в каких парах во второй половине года намечается прибавление.

Анастасия Костенко

Модель Анастасия Костенко воспитывает двух дочек от футболиста Дмитрия Тарасова: Милану и Еву. Младшая появилась на свет в феврале 2020-го. В мае 2021-го стало известно, что влюбленные ждут третьего ребенка. Пара призналась, что не планировали еще одного наследника, но рады ему.

Рози Хантингтон-Уайтли

Супермодель родила первенца в 2017-м. Отцом мальчика стал актер Джейсон Стейтем. Между влюбленными 20 лет разницы. Она — безупречная женщина с идеальной фигурой и карьерой в Голливуде, он — олицетворение брутальности и мужественности на экране. За развитием их отношений следили миллионы поклонников. В 2016-м пара объявила о помолвке, но, как следует из СМИ, так и связала себя узами брака. Летом 2021-го Рози опубликовала на своей странице в Instagram снимок с округлившимся животом. Девушка подписала фотографию #второйраунд.

Нюша

Певица Нюша родила девочку в 2018-м. Отец малышки — российский предприниматель Игорь Сивов. Артистка долгое время скрывала имя дочери. В беседе с журналистами, артистка рассказала, что дочь зовут Симба. Некоторые пользователи соцсетей не поняли, почему Нюша выбрала такое необычное для ребенка имя. Но певица объяснила, что назвала дочь так, потому что ее дочь родилась под знаком Скорпиона. По мнению артистки, это непростой знак. Они с мужем решили, что у такой личности должно быть необычное имя. А летом 2021-го объявила о второй беременности, признавшись, что она стала для нее сюрпризом. Тем не менее супруги рады такому повороту событий.

Кайли Дженнер

Кумир миллионов подростков, несмотря на публичность, не любит выставлять личную жизнь напоказ. О появлении у нее первого ребенка поклонники узнали ближе к родам. Первенца Кайли родила в 2018-м, после чего вошла в список звезд, родивших до 20 лет. Девочка получила имя Сторми, а ее отцом оказался рэпер Трэвис Скотт. В 2021-м приближенные к звезде инсайдеры заговорили о второй беременности Кайли. Фолловеры отметили, что девушка публикует в основном старые снимки. Пользователи поняли это по одному и тому же маникюру, а ведь девушка часто его меняет.

Кристина Риччи

Кристина Риччи ФОТО: MPIFS/Capital Pictures/MPIFS/Capital Pictures

Кристина Риччи родила первенца в 33 года от кинооператора. Но через несколько лет брак актрисы распался. Летом 2021-го звезда «Сонной лощины» опубликовала на своей странице снимок, на котором она как бы придерживает увеличившийся живот. Отцом наследника актриса стал парикмахер Марк Хэмптон.

Дарина Эрвин

Актриса Дарина Эрвин и Александр Цекало поженились в 2019-м. Прессе известно, что девушка родом из Казахстана, но сейчас живет в США. Летом 2021-го Эрвин выложила оттуда снимок в соцсети с округлившимся животиком. Для нее малыш станет первенцем, но для Цекало это четвертый наследник.

Эшли Грэм