Вечная усталость и еще 11 признаков, что вы едите слишком много сахара

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Cахар нашему организму жизненно необходим, но не тот, к которому многие привыкли. Фруктоза, содержащаяся во фруктах и овощах, и лактоза в молочных продуктах — это натуральные полезные сахара. А вот добавленные сахара, которые часто содержатся в обработанных пищевых продуктах, — это то, что плохо влияет и на вес, и на внешность, и на здоровье.

Повышенный голод

Без белка, клетчатки и полезных жиров, которых не хватает в большинстве обработанных закусок и сладостей, организм быстро сжигает сахар и усиливает чувство голода, что может привести к компульсивному перееданию. Вроде бы вы только что съели что-то и вновь хотите есть.

Согласно обзору и метаанализу, потребление сахаросодержащих напитков способствует увеличению веса у взрослых и детей. Более того, сахар может повредить наши жировые гормоны, в том числе лептин, который подавляет чувство голода.

Раздражительность

Если вы чувствуете себя капризным, раздражительным или нервным, это может быть признаком того, что вы едите слишком много сахара.

Исследование, опубликованное в январе 2020 года в журнале Medical Hypotheses, предполагает, что употребление добавленных сахаров может вызвать воспаление, ухудшить настроение и привести к симптомам депрессии.

Утомляемость и низкая энергия

«Сахар — очень быстрый источник энергии, поэтому независимо от того, сколько вы едите, через 30 минут вы снова будете голодны, у вас будет мало энергии», — говорят эксперты.

Кроме того, сильные колебания уровня сахара в крови и инсулина также могут вызвать резкое падение уровня энергии и повлиять на общее самочувствие.

Желание подсластить любую еду

Если вы заметили, что продукты на вкус не такие сладкие, как раньше, или если вам нужно добавить в еду что-то сладкое, чтобы она была вкусной, это тревожный звоночек. Значит, вы привыкли к высокому уровню сахара в продуктах.

Тяга к сладкому

Сахар нацелен на центр удовольствия мозга («мезокортиколимбический путь»), вызывая повышение уровня так называемого «гормона счастья» дофамина .

Этот путь в головном мозге играет важную роль в выборе продуктов, в том числе влияя на тягу к сахару. Таким образом, потребление сахара увеличивает уровень дофамина, а само повышение уровня дофамина еще больше усиливает тягу к сахару — такой вот замкнутый круг.

Высокое кровяное давление

Если вам поставили диагноз гипертонии, этому могло поспособствовать слишком большое количество сахара в вашем рационе.

Ученые говорят, что высокий уровень глюкозы может повредить слизистую оболочку кровеносных сосудов, облегчая прилипание липидов, таких как холестерин, к стенкам кровеносных сосудов. «Когда это происходит, кровеносные сосуды затвердевают и ваше кровяное давление повышается, — говорят эксперты.