Врачи рассказали о пользе грецких орехов для сосудов

С 2012 по 2016 год исследователи наблюдали за 708 людьми в возрасте 63-79 лет. Половина из них съедала 30-60 г грецких орехов в день, половина выступала в качестве контрольной группы. На втором году наблюдений исследователи проанализировали уровни холестерина и размер и концентрацию липопротеинов. Оказалось, грецкие орехи помогли снизить уровень ЛПНП в среднем на 0,1 ммоль/л, а общий холестерин — на 0,2 ммоль/л. Эффект различался в зависимости от пола — у мужчин ЛПНП снизился на 7,9%, у женщин — на 2,6%.