Можно ли пользоваться средствами для тела на коже лица?

Лайфхаки по экономии, как можно понять по комментариям под этими видео, не всегда работают. Например, нам часто советуют использовать одни и те же средства на коже тела и лица, чтобы не расставлять по полкам тысячи баночек. Но правда ли, что это не повредит коже? Разбираем несколько средств и выносим каждому вердикт:

Лосьон для тела. Кожа на разных частях тела сильно различается. На лице кожа более тонкая, на ней больше сальных желез и волосяных фолликулов, чем на коже других частей тела. Даже на разных участках лица, например, области вокруг глаз, кожа тоньше, чем на других. Это означает, что кожа лица более чувствительна и меньше нуждается в увлажнении.

Дерматологи разрешают использовать средства для тела на лице, если они сделаны из натуральных увлажнителей — витаминов, масел, глицерина и прочего — и не содержат отдушек, глиттера и красителей.

Зубная щетка. ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Лак для волос. Поверьте, он укладывает брови лучше геля для волос и не может навредить коже, если лак вы нанесёте на щеточку, а не сразу на брови. Возьмите старую зубную щетку, лучше с тёмными ворсинками, сбрызните лаком сильной фиксации и расчешите брови по направлению вверх. Не забывайте промывать щетку тёплой мыльной водой время от времени, иначе от скоплённого лака ворсинки станут непластичными, пишет Womanhit.ru.

Краска для волос. Даже если вы кардинально меняете имидж, не нужно окрашивать брови и ресницы в одинаковый с корнями волос оттенок. Купите специальную хну или краску для бровей, которая протестирована и точно безопасна для слизистых. Использование краски на оксидах в районе глаз, как минимум, даст раздражение, а то может спровоцировать последствия ещё хуже!