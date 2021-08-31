А принца все нет: как определить, что ты не готова к серьезным отношениям

Отношений хочется, а их все нет и нет. И ждешь ты своего особенного и надежного, а вокруг все не то и не так. Проходят годы, ты работаешь над собой, изучаешь себя, видишь прошлый негативный опыт. Ты думаешь, что хочешь отношений, но на самом деле к ним совсем не готова. Хочешь узнать, почему?

Ты уверена, что он придет и решит все твои проблемы, особенно финансовые

Эта установка, что мужчина все должен и с его появлением твоя жизнь качественно изменится, сужает круг поиска до невозможных пределов. Мужчины — меценаты прекрасны, но у них есть свои запросы и ожидания. И они не готовы брать на себя финансовую нагрузку в виде несамостоятельной женщины, тем самым обременяя и обязывая себя быть с ней. Иначе без него она просто не справится. Естественно, такие твои ожидания говорят лишь о том, что ты не реализована и инфантильно ожидаешь «папу», который все решит. Мужчина-партнер тебе не нужен.

Ты рассчитываешь, что он будет так сильно любить тебя, что подстроится под твои планы и графики

Это тоже показатель того, что гибкости у тебя нет и не будет. И только мужчина должен полностью перекроить свою жизнь под тебя, а ты расскажешь, что ему делать и как. К сожалению, тебе нужен не мужчина-партнер, а «сын». И ты как знающая и строгая мама посвятишь его во все особенности его нового графика. Бессознательный материнский инстинкт диктует тебе такое поведение. Но это к здоровому партнерству отношения не имеет.

Он полюбит всех твоих детей, однако к тебе придет без прошлых неудачных семейных отношений и детей

Двойные стандарты — это то, чем женщины руководствуются в своих витиеватых ожиданиях. И если у тебя есть развод и дети, нелогично, что ты рассматриваешь это как порок у своего партнера. Двойные стандарты путают женщину и не позволяют ей построить крепкие отношения.

Он будет ухаживать за тобой так, чтобы дух захватило, и залечит твои раны от предыдущих неудач