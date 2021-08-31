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А принца все нет: как определить, что ты не готова к серьезным отношениям

Принц и принцесса. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Порой повторяющиеся неудачи в отношениях означают не то, что «все мужики одинаковые», а то, что ты к ним сама не готова. Мы подскажем, как это определить и что с этим делать.

Отношений хочется, а их все нет и нет. И ждешь ты своего особенного и надежного, а вокруг все не то и не так. Проходят годы, ты работаешь над собой, изучаешь себя, видишь прошлый негативный опыт. Ты думаешь, что хочешь отношений, но на самом деле к ним совсем не готова. Хочешь узнать, почему?

Ты уверена, что он придет и решит все твои проблемы, особенно финансовые

Эта установка, что мужчина все должен и с его появлением твоя жизнь качественно изменится, сужает круг поиска до невозможных пределов. Мужчины — меценаты прекрасны, но у них есть свои запросы и ожидания. Иони не готовы брать на себя финансовую нагрузку в виде несамостоятельной женщины, тем самым обременяя и обязывая себя быть с ней.Иначе без него она просто не справится. Естественно, такие твои ожидания говорят лишь о том, что ты не реализована и инфантильно ожидаешь «папу», который все решит. Мужчина-партнер тебе не нужен.

Ты рассчитываешь, что он будет так сильно любить тебя, что подстроится под твои планы и графики

Это тоже показатель того, что гибкости у тебя нет и не будет. И только мужчина должен полностью перекроить свою жизнь под тебя, а ты расскажешь, что ему делать и как. К сожалению, тебе нужен не мужчина-партнер, а «сын». И ты как знающая и строгая мама посвятишь его во все особенности его нового графика. Бессознательный материнский инстинкт диктует тебе такое поведение. Но это к здоровому партнерству отношения не имеет.

Он полюбит всех твоих детей, однако к тебе придет без прошлых неудачных семейных отношений и детей

Двойные стандарты — это то, чем женщины руководствуются в своих витиеватых ожиданиях. Иесли у тебя есть развод и дети, нелогично, что ты рассматриваешь это как порок у своего партнера.Двойные стандарты путают женщину и не позволяют ей построить крепкие отношения.

Он будет ухаживать за тобой так, чтобы дух захватило, и залечит твои раны от предыдущих неудач
 
Все поймет и простит. Давай запомним, мужчина — это не твой психотерапевт. Ион сам ищет от женщины тепла, ласки и уюта. Но точно не планирует выслушать все о твоих личных травмах.Иногда есть пределы откровенности. И если мужчина часто слышит о том, как плохо с тобой обращались другие мужчины, то вывод один — значит, ты дала повод и ему тоже так можно.

Ну а ухаживания и произведение впечатление на тебя не могут быть бесконечными. И рано или поздно в отношениях начинается более спокойный период. Но это не значит, что тебя разлюбили.

С ним будет фееричный секс, и никак иначе

Всегда от одного его прикосновения ты будешь дрожать от страсти. И верен он будет только тебе. Все, что касается сексуальных пристрастий, в женской нервной голове строится на одной иллюзии — «его половая активность и либидо будут всегда идти вверх, и мы познает все великолепие вместе». Однако в реальной жизни, чем мужчина становится старше, тем менее витиеватый и страстный его секс. А значит, с новой партнершей он готов себя проявить, но вот вкладываться не готов.

Существуют женщины парные, которые вступают в отношения осознанно, и непарные, у которых в голове отношения абсолютно идеальные.

Черты непарных женщин

  • Слишком высокое мнение о себе.
  • Недостаток времени на личную жизнь.
  • Несамостоятельность в финансовом плане.
  • Зависимость от мнения родителей.
  • Негатив по отношению к мужчинам.
  • Слишком высокие запросы.

Часто эти черты присутствуют все и сразу, что вообще разрушает логичность фантазии об отношениях. Таким женщинам найти мужчину крайне сложно. Поэтому, если хочешь отношений, проверь себя на все эти качества.

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