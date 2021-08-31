Фруктовые диеты могут быть опасны: наука объясняет, в чем здесь дело
С каждым годом растительные диеты становятся все более популярными. Но если ты решила «разгрузиться на фруктиках», то тебе стоит быть осторожнее, пишет «Лиза».
С каждым годом растительные диеты становятся все более популярными. Но если ты решила «разгрузиться на фруктиках», то тебе стоит быть осторожнее, пишет «Лиза».
Тарелка свежих фруктов в качестве перекуса выглядит разумным решением. Так почему бы не посидеть на фруктовой диете пару дней, чтобы избавить организм от разных неприятных вещей вроде токсинов и насытить витаминами, верно? Не совсем.
Сторонники фруктовых диет убеждены, что пищеварительная система человека
Именно поэтому, если ты решила устроить себе разгрузочные дни на фруктах, от идеи лучше отказаться прямо сейчас. Да, растительная диета и правда может на 40% снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, помочь со снижением веса и много чего еще. Но это