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Фруктовые диеты могут быть опасны: наука объясняет, в чем здесь дело

Фруктовая тарелека. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

С каждым годом растительные диеты становятся все более популярными. Но если ты решила «разгрузиться на фруктиках», то тебе стоит быть осторожнее, пишет «Лиза».

Тарелка свежих фруктов в качестве перекуса выглядит разумным решением. Так почему бы не посидеть на фруктовой диете пару дней, чтобы избавить организм от разных неприятных вещей вроде токсинов и насытить витаминами, верно? Не совсем.

Сторонники фруктовых диет убеждены, что пищеварительная система человекафизиологически предназначена для перевариваниясвежих фруктов и овощей, так что ничего плохого с нами при таком подходе точно не случится. И хотя это не всегда так — пока одни говорят, что стали чувствовать себя лучше и легче, другие сталкиваются со вздутием живота, тошнотой и диареей — в целом мысль верная. Другой вопрос, что одними только фруктами сыт не будешь.

Специалисты отмечают, что человек, следующий фруктовой диете, будет испытывать дефицит многих питательных веществ, включая витамины D и В12, цинк и омега-3 жирные кислоты. Все это может привести к увеличению рисков рахита и остеомаляции (размягчения костей), анемии и многим другимпроблемам с костями, мышцами и кожей. Но и это еще не все.
 
Хотя фрукты не содержат добавленных сахаров, онисодержат фруктозу — простой сахар, который метаболизируется в печени. Избыточное потребление фруктов, таким образом, может привести к накоплению жира в этом органе, а в крайних случаях — даже к неалкогольной жировой болезни печени.

Именно поэтому, если ты решила устроить себе разгрузочные дни на фруктах, от идеи лучше отказаться прямо сейчас. Да, растительная диета и правда может на 40% снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, помочь со снижением веса и много чего еще. Но этодолжно быть сбалансированное питание, в котором, во-первых, фрукты и овощи присутствуют в равных пропорциях, во-вторых, есть нежирное мясо, злаки и здоровые жиры.

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