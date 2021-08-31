Фруктовые диеты могут быть опасны: наука объясняет, в чем здесь дело

Тарелка свежих фруктов в качестве перекуса выглядит разумным решением. Так почему бы не посидеть на фруктовой диете пару дней, чтобы избавить организм от разных неприятных вещей вроде токсинов и насытить витаминами, верно? Не совсем.

Сторонники фруктовых диет убеждены, что пищеварительная система человека физиологически предназначена для переваривания свежих фруктов и овощей, так что ничего плохого с нами при таком подходе точно не случится. И хотя это не всегда так — пока одни говорят, что стали чувствовать себя лучше и легче, другие сталкиваются со вздутием живота, тошнотой и диареей — в целом мысль верная. Другой вопрос, что одними только фруктами сыт не будешь.

Специалисты отмечают, что человек, следующий фруктовой диете, будет испытывать дефицит многих питательных веществ, включая витамины D и В12, цинк и омега-3 жирные кислоты. Все это может привести к увеличению рисков рахита и остеомаляции (размягчения костей), анемии и многим другим проблемам с костями, мышцами и кожей . Но и это еще не все.

Хотя фрукты не содержат добавленных сахаров, они содержат фруктозу — простой сахар , который метаболизируется в печени. Избыточное потребление фруктов, таким образом, может привести к накоплению жира в этом органе, а в крайних случаях — даже к неалкогольной жировой болезни печени.