Как правильно выбрать тональный крем: семь ошибок, которых можно избежать

Ошибка №1: вы тестируете тон на запястье

Практически никогда оттенок кожи на запястье не совпадает с цветом лица. Тестируй крем на скуле или линии челюсти, так вы не ошибетесь, советует «Домашний Очаг».

Ошибка №2: вы тестируете тональный крем поверх макияжа

Даже если ваш нынешний крем подходит вам идеально, его пигменты могут вступать в конфликт с составом нового средства, и в результате вы видите не тот цвет, что крем даст на очищенной коже.

Ошибка №3: вы рассматриваете оттенок в магазине

Между тем как носить свой новый крем вы будете в основном при дневном свете. Так что нанесите на кожу разные оттенки и идите на улицу, а там уже оценивайте результат.

Ошибка №4: из двух тонов вы берёте более тёмный

Если вы никак не можете выбрать между соседними оттенками, либо берите оба и смешивайте, либо остановитесь на более светлом. Интересно, что консультанты в крупных магазинах, как правило, рекомендуют взять более темный тон, «чтобы лицо выглядело здоровее, словно загорелое». Не слушайте их! Мало что портит лицо так, как слишком темный тональник.

Ошибка №5: вы не пытаетесь его растушевать

А потом обнаруживаете, что крем ложится намертво и «растягиваться» по коже не хочет. Попросите у консультанта или захватите с собой спонж или кисть, которой привыкли пользоваться, и попробуйте, как выбранный тобою продукт ведет себя на коже.

Ошибка №6: вы покупаете крем вечером

Кожа за день меняется: вы могли вспотеть или замерзнуть, пыль забилась в поры, вы спешили и раскраснелись или жутко устали, и буквально «позеленели». Словом, «нужный тон» окажется весьма далек от идеала. Покупайте косметику утром, когда вы выспались, тогда ваша кожа не обманет вас.

Ошибка №7: вы берёте слишком плотный крем