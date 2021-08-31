Синдром немого влагалища: почему женщина не получает удовольствия от секса

Рецепторы удовольствия просто не пробудились. А пробуждаются рецепторы удовольствия, как ни странно, в юном возрасте. Когда девушке молодой 13-21 год, у нее высокий гормональный фон. Под влиянием гормонов рецепторы выходят с поверхности влагалища очень хорошо и наполняются гамма-аминомасляной кислотой при стимуляции этого рецептора,

— пояснил Дмитрий Гарин.

В качестве примера специалист рассказал о функционировании тельца Мейснера. Данный рецептор выделяет электрический ток, идущий по нервным окончаниям к мозгу — за счет этого процесса и наступает ощущение эйфории.

«Проблема номер два — это снижение иннервации. У женщины из-за проблем с тазом могут возникать проблемы с нервами. То есть нервы где-то пережимаются — то ли это натянутая связка, то ли спазмированная мышца. Но сигналы, которые дает влагалище при стимуляции, не проходят в мозг из-за сдавленных нервов», — отметил Гарин.