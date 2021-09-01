Почему пищевая пленка и гантели не помогают похудеть? Объясняет врач

Качайте пресс, чтобы избавиться от жира на животе

Попробуйте спросить у Гугла, как избавиться от жира на животе. Наверняка вы прочтете массу публикаций о том, как нужно правильно качать пресс. Но вряд ли таким способом вы сможете убрать жир. Почему? Дело в том, что мышечная ткань использует питательные вещества, которые поступают в неё из крови, а не из жировой ткани. Невозможно похудеть в отдельно взятой части тела. Но можно похудеть везде, и тогда на животе тоже жира станет меньше. Качать пресс, несомненно, стоит. Кубики будут выглядеть на вашем животике весьма привлекательно. Но их можно будет увидеть не раньше, чем уйдет жир. А согнать его получится лишь более интенсивными и продолжительными тренировками, сжигающими большое количество калорий.

Занимайтесь на кардиотренажере 15 минут в день для похудения

Дети, работа, усталость — всё это мешает посещать спортзал или выходить на пробежку в парк. В этом нет ничего страшного, потому что сегодня каждая женщина может позволить себе иметь дома кардиотренажер. Это орбитреки, беговые дорожки, велотренажеры, степперы и т. д. Больше не нужно никуда ходить, все что нужно для формирования стройной фигуры находится у вас под рукой! Но в интернете широко распространена информация, будто для похудения достаточно 3 занятий в неделю по 15 минут. Распространяют её в первую очередь сами продавцы тренажеров. Но это неправда. Занимаясь столь непродолжительное время, похудеть нереально. Возможно, вы не хотите в это верить. Но давайте посмотрим на цифры — с ними трудно спорить. Кардионагрузка средней интенсивности в час сжигает 400 ккал. В месяц вы будете тратить на занятия около 3 часов. Таким образом за 30 дней занятий в столь щадящем ритме вы избавитесь от 1200 ккал. Однако в килограмме жира содержится 9000 ккал. Как видим, это капля в море. Для реального похудения вам придется заниматься ежедневно минимум по 1 часу, а лучше — по 2−3 часа. Только так можно сбросить вес.

Обернитесь пищевой пленкой, и вы похудеете

Скорее всего вы слышали о том, что если обмотать себя пищевой пленкой, похудеть можно значительно быстрее. Это неправда. Пленка лишь нарушает теплообмен и препятствует отдаче тепла в окружающую среду. В результате организм перегревается, но жир с потом не выходит. Вы теряете лишь влагу. Почему женщины верят в миф, будто пленка помогает худеть? Вероятно, по той причине, что после выполнения упражнений в обернутом состоянии стрелки весов действительно показывают уменьшение массы тела. Вы можете потерять 1−2 кг, а иногда и больше. Но не стоит питать иллюзий! Это ушла вода, а не жир. Вы вспотели и потеряли жидкость. Наступило обезвоживание организма. Как только вы выпьете несколько чашек воды, масса тела вернется к прежнему значению.

Занимайтесь спортом, и вы похудеете без диеты

Все женщины желают иметь стройную фигуру. Но мало кто хочет терпеть все тяготы и лишения низкокалорийной диеты. В интернете пишут, что похудеть можно за счет одного только спорта. Многих это воодушевляет. Они пару раз в неделю ходят на тренировки и ожидают, что масса тела будет снижаться. Причем, желательно не меньше чем на 2−3 кг в месяц. На самом деле такие результаты маловероятны. Диета гораздо эффективнее для похудения, чем спорт. Потому что если у вас есть дети, и вы ходите на работу, то у вас попросту нет времени, чтобы часами заниматься спортом. А если вы не готовы тратить на физические нагрузки 3−5 часов каждый день, то диета для снижения веса нужна обязательно. Согласитесь, что проще отказаться от 100 г конфет, чем полтора часа бежать трусцой.

Превращайте жир в мышцы при помощи гантелей

Ходит слух, будто жир можно превратить в мышцы с помощью силовых тренировок. Поэтому женщины берут гантели и предпринимают усилия, чтобы достичь этой нереальной цели. На самом деле жир в мышцы не преобразиться никогда. Начнем с того, что это абсолютно разные ткани. Более того, они находятся в разных участках человеческого тела.



