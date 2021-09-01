Распахните глаза: лайфхак, как сделать взгляд выразительным без макияжа

1. Пучковое наращивание ресниц

К родным ресницам приклеивают пучки из искусственных волосиков.

К плюсам этого метода относятся дешевизна процедуры и быстрый эффект. После приклеивания искусственных ресничек маленькие глаза кажутся больше, становятся ярче и выразительнее.

К минусам относят недолговечность.

2. Поресничное наращивание

Такое наращивание ресниц требует от специалиста обладания высоким уровнем мастерства и немалым опытом, ведь все реснички должны быть закреплены ровно.

Плюсы: это отличный лайфхак для тех, кто не имеет собственных длинных и густых ресниц. При этом отпадает потребность тратить много времени на макияж. Вне зависимости от времени суток ресницы всегда идеальны, разве что с утра их нужно слегка почесать. Можно постоянно моделировать новые образы, изменяя длину, изгиб, толщину и объем. Если правильно подобрать длину, форму и тип роста, то никто не догадается, что ресницы на самом деле искусственные.

Минусы и возможные последствия:

аллергия;

покраснения глаз;

появления раздражения.

Для долгого ношения ресничек необходимо соблюдать несколько правил: следует отказаться от привычек тереть глаза и спать лицом в подушку.

Как восстановить ресницы после наращивания

Время их восстановления зависит от степени повреждения и может занять от 4 недель до 2-3 месяцев. Лучшим по лечебному воздействию на реснички считается касторовое масло. Оно прекрасно питает и увлажняет ресницы. Наносить его рекомендуется каждый день в течение месяца. Помимо касторового масла, хорошо использовать миндальное, персиковое и оливковое масло. Смешав их в равных количествах можно получить смесь для увлажнения и питания ресниц.

3. Ламинирование ресниц

Ресницы не повреждаются, волоски укрепляются с помощью специальных натуральных составов. Укрепляются волосяные фолликулы. Ресницы смотрятся натурально и не требуют дополнительного ухода. Укрепляющие компоненты ускоряют рост ресниц. Ламинирование ресниц особенно подходит тем, кто собирается в дорогу, в бассейн, на отдых и т.д.

У ламинирования ресниц свои не большие ограничения:

не рекомендуется беременным;

в период кормления малыша;

индивидуально непереносимость компонентов;

если присутствуют глазные заболевания.



