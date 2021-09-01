Сексолог объяснила, как у мужчины формируется типаж идеальной женщины
По словам Алии Королевой, на выбор представителей сильного пола при поиске возлюбленной влияют различные факторы.
По словам Алии Королевой, на выбор представителей сильного пола при поиске возлюбленной влияют различные факторы.
При выборе возлюбленной мужчины зачастую исходят из сформировавшегося в течение жизни типажа женщины. У всех он разный, но обуславливается одними и теми же факторами. Сексолог Алия Королева рассказала 5-tv.ru, чем руководствуются представители сильного пола, когда ищут идеальную партнершу.
«Типаж — это дело вкуса, а вкус у нас появляется, только когда нам уже есть с чем сравнить. Соответственно мужчина выбирает себе ту женщину, которая в детстве ему больше всего запомнилась. Бытует мнение, что каждый мужчина выбирает себе вторую маму, то есть подсознательно ищет себе ту которая будет похожа на мать», — пояснила эксперт.
С одной стороны, такое утверждение верно, считает сексолог, но если, допустим, в детстве у мальчика фигура матери была не сильна, им занималась, например, бабушка или двоюродная тетя, то соответственно связь ребенка с этой родственницей будет намного сильнее. «Мальчик будет считать неосознанно эту бабушку эталоном женщины. Но в будущем это необязательно может быть бабушка. Это может быть воспитательница из детского садика, которая как-то по-особому относилась, что запомнилась мальчику как особенная женщина, которую он обязательно хочет иметь в будущем», — пояснила специалист.
При этом, таким образом формируется не только типаж внешности. По словам сексолога, мужчина также будет искать в будущей избраннице особенности характера тех женщин, которые ему запомнились в юном возрасте. Но это только в в начале жизненного пути.
«В более осознанном возрасте, годам к 30, у нас уже отлично развивается критическое мышление, и мы не ищем женщину, которая соответствовала каким-то предпочтениям из детства. Вкус видоизменяется, что-то прибавляется, что-то убавляется, формируется определенный типаж. Не обязательно он должен быть каким-то эталоном: блондинка, высокая, добрая, заботливая, внимательная», — утверждает Королева.
Мужчина будет обязательно искать мелкие качества, которые ему больше всего нравятся в женщинах, вне зависимости от цвета волос и других параметров, заключила эксперт.