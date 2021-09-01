Сексолог объяснила, как у мужчины формируется типаж идеальной женщины

При выборе возлюбленной мужчины зачастую исходят из сформировавшегося в течение жизни типажа женщины. У всех он разный, но обуславливается одними и теми же факторами. Сексолог Алия Королева рассказала 5-tv.ru, чем руководствуются представители сильного пола, когда ищут идеальную партнершу.

«Типаж — это дело вкуса, а вкус у нас появляется, только когда нам уже есть с чем сравнить. Соответственно мужчина выбирает себе ту женщину, которая в детстве ему больше всего запомнилась. Бытует мнение, что каждый мужчина выбирает себе вторую маму, то есть подсознательно ищет себе ту которая будет похожа на мать», — пояснила эксперт.

С одной стороны, такое утверждение верно, считает сексолог, но если, допустим, в детстве у мальчика фигура матери была не сильна, им занималась, например, бабушка или двоюродная тетя, то соответственно связь ребенка с этой родственницей будет намного сильнее. «Мальчик будет считать неосознанно эту бабушку эталоном женщины. Но в будущем это необязательно может быть бабушка. Это может быть воспитательница из детского садика, которая как-то по-особому относилась, что запомнилась мальчику как особенная женщина, которую он обязательно хочет иметь в будущем», — пояснила специалист.

При этом, таким образом формируется не только типаж внешности. По словам сексолога, мужчина также будет искать в будущей избраннице особенности характера тех женщин, которые ему запомнились в юном возрасте. Но это только в в начале жизненного пути.

«В более осознанном возрасте, годам к 30, у нас уже отлично развивается критическое мышление, и мы не ищем женщину, которая соответствовала каким-то предпочтениям из детства. Вкус видоизменяется, что-то прибавляется, что-то убавляется, формируется определенный типаж. Не обязательно он должен быть каким-то эталоном: блондинка, высокая, добрая, заботливая, внимательная», — утверждает Королева.

Мужчина будет обязательно искать мелкие качества, которые ему больше всего нравятся в женщинах, вне зависимости от цвета волос и других параметров, заключила эксперт.



