СЫТНЫЙ ЗАВТРАК ⟩ Три рецепта драников для тех, кто обожает все картофельное

Мы привыкли считать, что драники – исконно белорусское блюдо. Это не совсем так. Первыми практиковаться в приготовлении сочных и ароматных картофельных оладий стали немцы. Как бы там ни было, кулинарный метод добавлять в тесто много картошки распространился повсеместно.