СЫТНЫЙ ЗАВТРАК ⟩ Три рецепта драников для тех, кто обожает все картофельное

Мы привыкли считать, что драники – исконно белорусское блюдо. Это не совсем так. Первыми практиковаться в приготовлении сочных и ароматных картофельных оладий стали немцы. Как бы там ни было, кулинарный метод добавлять в тесто много картошки распространился повсеместно.
Овощные драники на сковороде
- 2 картофелины
- 1 морковь
- 1 молодой кабачок или цукини
- 1 кочан цветной капусты
- 75 г твердого сыра
- 100 г сливочного масла
- Картофель отварите в кипящей подсоленной воде в течение 5 минут, а цветную капусту – в течение 10 минут. Слейте и остудите.
- Натрите овощи на крупной терке. Смешайте картофель, морковь, кабачок, цветную капусту и сыр. Посолите и поперчите.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Растопите немного сливочного масла в большой сковороде на среднем огне. Выложите несколько ложек картофельно-овощной массы, хорошо приминая ее ко дну.
- Обжаривайте драники 2-3 минуты, затем осторожно переверните и готовьте еще минуту. Переложите на выстеленный бумагой для выпекания противень.
- Поставьте противень в духовку и выпекайте 5-7 минут, пока драники не подрумянятся.
Драники из картофеля и кабачков
- 300 г кабачков
- 300 г картофеля
- 1 яйцо
- 2-3 ст. л. муки
- Соль, перец
- Несколько веточек зелени
- Растительное масло
- Картофель почистить, кабачки помыть и срезать кончики. Натереть овощи на крупной терке. Посолить, перемешать и оставить на 10 минут. Затем хорошо отжать выделившийся сок.
- Добавить к овощам яйцо, мелко нарезанную зелень, муку, соль и молотый перец. Перемешать.
- Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывая ложкой тесто, обжарить драники с двух сторон до золотистой корочки
- Подавать горячими вместе со сметаной.
Драники с тыквой и картошкой без яиц
3 ст. л. подсолнечного масла
Картофель, мускатную тыкву, репчатый лук и чеснок почистить и помыть.
Пшенную крупу необходимо отварить до готовности в подсоленной воде.
Картофель и тыкву натереть на крупной терке.
Добавить горячее или теплое пшено, перемешать.
Нарезать лук маленькими кусочками, а чеснок выдавить через пресс. Добавить и перемешать. Приправить по вкусу.
Добавить столовую ложку подсолнечного масла в овощи и кукурузную муку. Перемешать до образования однородной консистенции.
Разогреть сковороду с маслом и жарить драники до золотистого цвета с двух сторон.