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СЫТНЫЙ ЗАВТРАК ⟩ Три рецепта драников для тех, кто обожает все картофельное

Драники. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Для драников не подходит молодой картофель, он не крахмалистый и драники рискуют потерять форму. Вкусными они получатся, если брать поменьше муки или вообще заменить ее манкой, пишет «Сегодня».

Мы привыкли считать, что драники – исконно белорусское блюдо. Это не совсем так. Первыми практиковаться в приготовлении сочных и ароматных картофельных оладий стали немцы. Как бы там ни было, кулинарный метод добавлять в тесто много картошки распространился повсеместно. 

Овощные драники на сковороде

Ингредиенты

  • 2 картофелины
  • 1 морковь
  • 1 молодой кабачок или цукини
  • 1 кочан цветной капусты
  • 75 г твердого сыра
  • 100 г сливочного масла

Способ приготовления

  1. Картофель отварите в кипящей подсоленной воде в течение 5 минут, а цветную капусту – в течение 10 минут. Слейте и остудите.
  2. Натрите овощи на крупной терке. Смешайте картофель, морковь, кабачок, цветную капусту и сыр. Посолите и поперчите.
  3. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  4. Растопите немного сливочного масла в большой сковороде на среднем огне. Выложите несколько ложек картофельно-овощной массы, хорошо приминая ее ко дну.
  5. Обжаривайте драники 2-3 минуты, затем осторожно переверните и готовьте еще минуту. Переложите на выстеленный бумагой для выпекания противень.
  6. Поставьте противень в духовку и выпекайте 5-7 минут, пока драники не подрумянятся.

Драники из картофеля и кабачков

Ингредиенты
  • 300 г кабачков
  • 300 г картофеля
  • 1 яйцо
  • 2-3 ст. л. муки
  • Соль, перец
  • Несколько веточек зелени
  • Растительное масло

Способ приготовления

  1. Картофель почистить, кабачки помыть и срезать кончики. Натереть овощи на крупной терке. Посолить, перемешать и оставить на 10 минут. Затем хорошо отжать выделившийся сок.
  2. Добавить к овощам яйцо, мелко нарезанную зелень, муку, соль и молотый перец. Перемешать.
  3. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывая ложкой тесто, обжарить драники с двух сторон до золотистой корочки
  4. Подавать горячими вместе со сметаной.

Драники с тыквой и картошкой без яиц

Ингредиенты

4 ст. л. пшенной крупы

100 г картофеля

70 г мускатной тыквы

1 лук репчатый

3 зубчика чеснока

1/4 ч. л. соли

Щепотка мускатного ореха

Щепотка сушеной паприки

1 ст. л. кукурузной муки

3 ст. л. подсолнечного масла

Способ приготовления

Картофель, мускатную тыкву, репчатый лук и чеснок почистить и помыть.

Пшенную крупу необходимо отварить до готовности в подсоленной воде.

Картофель и тыкву натереть на крупной терке.

Добавить горячее или теплое пшено, перемешать.

Нарезать лук маленькими кусочками, а чеснок выдавить через пресс. Добавить и перемешать. Приправить по вкусу.

Добавить столовую ложку подсолнечного масла в овощи и кукурузную муку. Перемешать до образования однородной консистенции.

Разогреть сковороду с маслом и жарить драники до золотистого цвета с двух сторон.

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